Den cuadro di trece informacion na comunidad y crea dialogo riba e topico di desinformacion Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP) ta uni forsa cu Universidad di Aruba y diferente media partners pa locual ta trata diferente sesion publico di ‘Informacion bou Presion’. E sesion nan aki lo enfoca nan mes principalmente ariba e consecuencianan di desinformacion, deepfakes y noticianan falso cu ta impacta nos sociedad. E pregunta principal cu lo word trata durante e anochinan aki ta con Aruba por construi resiliencia contra e fenomenonan aki?

E serie di charla aki tin como meta pa aumenta alfabetisacion di medionan di comunicacion y fortalese e abilidad di e publico pa contraresta desinformacion na Aruba. Pa medio di charlanan, discusion di panel, y ehempelnan practico, publico presente lo haña bista riba e mecanismonan tras di mal informacion y siña con pa reconose y combati esaki. Pues den resumen, e obhetivonan di e eventonan aki ta lo siguiente:

• Aumenta comprencion di desinformacion, deepfakes, y manipulacion di inteligencia artificial

• Fortalese alfabetisacion di media bou di e publico en general

• Encurasha pensamento critico y abilidadnan di control di echonan

•Provee ​​un plataforma pa dialogo entre periodistanan, expertonan y ciudadanonan

E charla nan lo tuma luga ariba e siguiente dianan:

𝟏𝟔 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫: Panel tocante e impacto riba periodismo na Aruba cu periodistanan local.

Moderador: Melissa Stamper (RAPP)

Localidad: MC Chapel, University of Aruba

Orario: 7.30 – 9.00 P.M.

𝟐𝟑 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫: Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba lo elabora ariba desinformacion y resiliencia democratico

Localidad: MC Chapel, University of Aruba

Orario: 7.30 – 9.00 P.M.

𝟐𝟖 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫: Un lectura duna pa un experto di Veiligheidsdiens Aruba (VDA) riba

AI, deepfakes, y fake news – e link di cybersecurity y desinformacion y con misinformacion ta un menasa pa estabilidad democratico.

Localidad: Aula LSB, University of Aruba

Orario: 7.30 – 9.00 P.M.

E serie di charla aki ta un colaboracion entre Universidad di Aruba, Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP), cu apoyo di Netwerk Mediawijsheid y diferente (media) partners pa informa , educa y dialoga cu comunidad y fortalese e alfabeticacion riba e tema di desinformacion.

E serie di lectura tambe lo wordo transmiti na Telearuba y via emisora di radio Hits 100 FM.

Comunidad henter ta invita pa sea atende e serie aki y dialoga cu expertonan y periodistanan riba e topico aki na Universidad of pa sigui e programa via diferente median y red social.

FIN

Nota pa redactor: pa mas informacion tuma contacto cu Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP) via [email protected]