Den cuadro di trece informacion na comunidad y crea dialogo riba e topico di desinformacion Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP) ta uni forsa cu Universidad di Aruba y diferente media partners pa locual ta trata diferente sesion publico di ‘Informacion bou Presion’. E sesion nan aki lo enfoca nan mes principalmente ariba e consecuencianan di desinformacion, deepfakes y noticianan falso cu ta impacta nos sociedad. E pregunta principal cu lo word trata durante e anochinan aki ta con Aruba por construi resiliencia contra e fenomenonan aki?
E serie di charla aki tin como meta pa aumenta alfabetisacion di medionan di comunicacion y fortalese e abilidad di e publico pa contraresta desinformacion na Aruba. Pa medio di charlanan, discusion di panel, y ehempelnan practico, publico presente lo haña bista riba e mecanismonan tras di mal informacion y siña con pa reconose y combati esaki. Pues den resumen, e obhetivonan di e eventonan aki ta lo siguiente:
• Aumenta comprencion di desinformacion, deepfakes, y manipulacion di inteligencia artificial
• Fortalese alfabetisacion di media bou di e publico en general
• Encurasha pensamento critico y abilidadnan di control di echonan
•Provee un plataforma pa dialogo entre periodistanan, expertonan y ciudadanonan
E charla nan lo tuma luga ariba e siguiente dianan:
𝟏𝟔 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫: Panel tocante e impacto riba periodismo na Aruba cu periodistanan local.
Moderador: Melissa Stamper (RAPP)
Localidad: MC Chapel, University of Aruba
Orario: 7.30 – 9.00 P.M.
𝟐𝟑 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫: Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba lo elabora ariba desinformacion y resiliencia democratico
Localidad: MC Chapel, University of Aruba
Orario: 7.30 – 9.00 P.M.
𝟐𝟖 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫: Un lectura duna pa un experto di Veiligheidsdiens Aruba (VDA) riba
AI, deepfakes, y fake news – e link di cybersecurity y desinformacion y con misinformacion ta un menasa pa estabilidad democratico.
Localidad: Aula LSB, University of Aruba
Orario: 7.30 – 9.00 P.M.
E serie di charla aki ta un colaboracion entre Universidad di Aruba, Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP), cu apoyo di Netwerk Mediawijsheid y diferente (media) partners pa informa , educa y dialoga cu comunidad y fortalese e alfabeticacion riba e tema di desinformacion.
E serie di lectura tambe lo wordo transmiti na Telearuba y via emisora di radio Hits 100 FM.
Comunidad henter ta invita pa sea atende e serie aki y dialoga cu expertonan y periodistanan riba e topico aki na Universidad of pa sigui e programa via diferente median y red social.
