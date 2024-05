Minister Plenipotenciario na Merca, Sra. Zulema Dabian-Erasmus y Sra. Edseline Gomez, Adviser di Education USA, recientemente a tene un sesion informativo pa studiantenan na Aruba cu e titulo “Let’s Talk It Out: Study in the US”.

Diabierna dia 10 di mei a tene e sesion cu 30 participante consistiendo di studiantenan cu ta bayendo Merca, mayornan y educadornan. E sesion tabata tin un formato di “peer-to-peer” den cual studiantenan actual na Merca a duna informacion y tips na futuro-studiantenan.

E panel tabata consisti di tres studiante y un alumnus cu ta bibando caba bek na Aruba. Maria Zambrano ta un studiante di Marketing na Valencia College, un community college na Orlando, Florida cu ta prepara studiantenan pa sigui cu nan bachelor na University of Central Florida. Maria a studia algun aña na Hulanda y a elabora riba e diferencia entre Hulanda y Merca.

Jesselyn Peterson ta un studiante di Software Development y Cyber Security na Wayne State College, Nebraska, un college hopi accesibel financieramente entre otro door di e MoU cu Gobierno di Aruba tin cu e college aki. Jean-Pierre Croes a cuminsa na un community college na Texas y awor ta graduando cu un Major den Mechanical Engineering na University of Texas na Rio Grande.

E ta traha y studia na mesun momento y asina mes ta haya punto halto. Emeliën Kelly ta un graduado di University of Central Florida y Florida State University den International Relations. Despues di su estudio, e a dicidi di regresa su pais bek y awor ta eherce un posicion importante den Departamento di Finanzas.

Cada panelista a duna su punto di bista a base di diferente pregunta cu Sra. Edseline Gomez a haci riba temanan manera Budget, Scholarships, Aplicacion, Visa, Packing, Insurance, Housing, Transportation, Culture Shock, Academics, Campus Life. Na final a contesta diferente pregunta. Representante di Departamento di Enseñanza tambe a duna un splicacion riba e pensamento eroneo cu no ta duna e studiantenan di Merca suficiente atencion. A enfatiza cu si cumpli cu e deadlines y entrega e papelnan necesario, cu e procesamento di aplicacion pa un Aruba Lening ta bay sin problema.



E temanan cu mas a sobresali primeramente ta pa studiantenan set-up un plan, no solamente pa mira kico ta nan obhetivo den nan carera, pero tambe pa traha un plan ora di aplica pa scol, scholarship y pa Aruba Lening. Na segundo lugar a menciona diferente biaha pa e studiante no isola su mes. Diferente panelista a encurasha studiantenan pa join diferente clubs y busca oportunidadnan pa internship. A menciona cu na Nebraska e por costa un tiki mas pa cera amistadnan cu studiantenan Mericano, pero cu esaki no ta imposibel. Un otro tip cu cada panelista a trece padilanti ta pa bin algun siman prome cu scol start pa asina conoce e ciudad y si no ta kedando riba campus, pa busca un acommodacion den un bario cu e studiante ta sinti su mes comodo. Por ultimo, por menciona cu un preocupacion cu a bin padilanti ta e uitschrijving na Censo. Tin studiante cu no ta schrijf uit y ta pensa cu por keda cu nan AZV. Minister Plenipotenciario a urgi studiantenan pa cumpli cu e requisito di schrijf uit na Censo.

Minister Plenipotenciario y Education USA ta spera cu participantenan ta sinti di a haya tips y informacion valioso a base di e discusion dinamico y vibrante cu tabata tin. E intencion ta pa tene mas sesion riba diferente enfoke.