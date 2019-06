Sesion Informativo contra abuso di mucha na Centro Santa Teresita na San Nicolaas

Arubaanse Padvinders Gilde ta continua cu e anochinan informativo diamars awor na Sta Teresita Center na San Nicolaas. Manera ya ta conoci, a organisa e anochinan aki cu sosten di Gobierno di Aruba, conhuntamente cu Fundacion Lissette Gomez cu a uni forsa pa informa y conscientisa e comunidad di e situacionnan cu por surgi, con pa reconoce e señalnan, con pa deal cu esaki y unda pa acudi pa ayudo inmediato.

Durante di e anochinan sra Carmen Herrera ta duna un presentacion den forma con por sinja e muchanan di 4 de klas di scolnan basico loke por haci na momento cu enfrenta mishimento no aceptabel. E scolnan publico ya ta hayando e tips di lesnan aki cu ta siña e muchanan un mensahe Hopi Fuerte: Ningun hende no mag Mishi cu Ningun parti intimo di un mucha. E ta sinja e mucha cu na momento cu nan ripara cu tin un situacion Asina pa e bisa No, core bai for di e situacion y bay denuncia e persona.

Tur hende den barionan, adultonan y hobennan ta keda invita pa e proximo encuentronan cu ta tuma luga na:

Santa Teresita Center diamars dia 18 di juni 2019 pa 7 pm y na Biblioteca Nacional di Aruba Oranjestad diamars dia 25 di juni 2019 pa 7 pm.

Riba e potretnan momento Durante di e session Informativo na MFA Noord.

