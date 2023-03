Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta invita tur esnan cu tin interes pa bay studia na Hulanda, pa un sesion di informacion cu Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

DUO ta na Aruba di 20 te cu di 30 di maart proximo pa asina asisti tanto e studiantenan cu tin intencion di bay studia na Hulanda, como tambe e ex-studiantenan.

Sesion di informacion

Nos ta organisando algun sesion di informacion cu lo enfoca riba e studiantenan cu kier bay studia na Hulanda y nan mayornan. Durante e encuentronan DUO lo brinda informacion practico tocante e peticion pa studiefinanciering. Adicionalmente lo duna tips practico pa otro asuntonan cu mester keda regla, manera burgerservicenummer (BSN), DigiD y habri cuenta di banco. Tambe lo duna informacion actual relaciona cu e plannan di gobierno di Hulanda pa e re-introduci e beurs basico (basisbeurs) den enseñansa superior. Naturalmente tambe lo tin espacio pa haci pregunta. Pa motibo cu tin hopi interes ta organisando un sesion extra diahuebs 23 di maart pa 7or di anochi na e JFK Education Center.

Oficina di servicio temporal

Entre 20 y 30 di maart DUO lo tin un oficina di servicio temporal na e JFK Education Center. Esaki ta special pa esnan cu tin pregunta tocante financiamento di estudio Hulandes (studiefinanciering) of pagamento bek di debe di estudio (studieschuld). E representantenan di DUO tambe ta ofrece ayudo cu yenamento di formulario of den caso cu tin problema pa drenta ‘Mijn DUO’. No ta necesario pa traha un afspraak pa bishita e oficina di servicio temporal. Locual si ta importante ta pa acudi cu un documento di identificacion valido.

Ayudo personalisa

DUO kier yuda preveni cu ex-studiantenan ta haña nan mes den problema financiero. P’esey algun ex-studiante cu pago atrasa lo ricibi un invitacion pa un combersacion personal cu un representante di DUO pa yega na un solucion na midi.

Mas informacion

Pa mas informacion tocante e sesionnan di informacion y e oficina di servicio temporal por bishita website di DEA ea.aw y website di DUO duo.nl/bezoekantillen. Tambe por sigui e desaroyonan pa medio di nos pagina di Facebook of Instagram @educationaruba.