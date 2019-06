Sesion di informacion di DTI pa mundo di construccion ariba siguridad na pia di trabou

DTI lo tene un sesion di informacion pa contratistanan, es decir e mundo di construccion, pa cual Masnoticia a combersa cu Sr. Anko Koopmans, director di DTI.

Lo tene e prome dos sesionnan dia 20 y 27 di juni, cu un duracion di un ora pa un ora y mei. Idea ta si esaki bay bon, pa cuminsa cu e otro branchnan y asina sigui amplia, pa asina haya mas cantidad di hende den diferente area di trabou, pa duna sesion di informacion den areanan di trabou.

Sr. Koopmans a sigui bisa cu e parti cu DTI ta kico DTI ta haci, su trabou di inspeccion, duna e compania un ‘heads up’, pa nan sa pa kico DTI ta bin. Y ora nan ta asina leu, pa DTI ta miho y asina si tin algun cos cu no ta bon, y por pone atencion ariba otro puntonan tambe.

Puntonan di enfoke ta loke DTI ta haci. Leynan di Aruba ta cu hopi compania, no ta haci un esfuerso pa lesanan. Of no tur hende ta haci of por lesa HUlandes. Loke DTI kier ta pa ta e dunado di trabou, e ley 14-16X, ta importante pa tur hende compronde cu tin responsabilidad, con pa haci e sistema di trabou, cu no ta para dilanti hues y no tin nada pa defende bo compania of e trahado por defende su mes.

E ta pa zorg pa tur hende ta bon cubri sigur den parti di siguridad. Un otro parti, un experencia cu DTI ta wak den diferente companianan di construccion, ta pa share cu otro compania. E un oportunidad pa comparti cu otro compania con pa resolve cierto problemanan.

Tin proceduranan den compania cu empleadonan ta haya nan paña di siguridad, y e persona mester cuid’e y bisti’e. Y como doño di trabou, mester laga e empleado firm’e y para responsabel pe. Esey mester mehora ya cu hopi compania no tin esaki. Y si no haci esaki, tin sancion. E doño di trabou mester pone sancion, ya cu e ta responsabel pe. Si ta algo di peliger inminnente, DTI ta deal cun’e di biaha. Si ta algo cu ta ripiti, DTI ta reuni cu e doño di trabou. Pa trece mehoransa den esaki. Y si no, ta para trabou te ora cu nan tin un plan di siguridad na pia di trabou.

Si DTI ta haya datonan di SvB, ya cu nan no ta haya e melding directo. Y den caso di accidente, ta haci investigacon pa kico a pasa, y pa wak con pa prevencion. Pero den hopi caso, no ta haci medling di accidente na pia di trabou, y kisas companianan no sa. P’esey e sesion di informacion pa trece e conocementeo y informacion di esaki dilanti. Y pa esaki mester ayudo di tur hende, segun Sr. Anko Koopmans, director di DTI.

Comments

comments