Sesion di Estudio pa maestronan di scolnan preparatorio lo mester yuda pa trece cambio caba den forma di duna les

Sra. Gina Ras-De Kort coordinadora di Seccion Guia di Departamento di Enseñanza cu ta e seccion cu ta sostene e scolnan den implementacion di inovacion y ta conta nos di e evento cu tabatin den convencion center. Pa loke ta e Dia Nacional di Estudio pa tur e scolnan preparatorio a trata e introduccion di SAM cu ta Scol Arubano Multilegual cu e enfoke riba implementacion di idiomanan. Sra. Ras-De Kort a sigui bisa cu e cuater idiomanan cu ta haci nos un modelo multi lengual. Pues den e sesion aki fuera cu e docentenan lo haya informacion posobra tin orador cu lo papia riba e hecho di haci bon uso di idioma pa pensamento critico pa e muchanan siña y pa nan tin gana pa siña pa bida. Tambe tin seis “break out session” cu ta trata e diferente idiomanan pero tambe e contexto den cual ta presenta e idioma. Pero sin lubida e Didactica, esta e Pedagogia y Didactica Inovativo cu ta bai cu esey. Pues pa e maestronan esaki ta un dia special pasobra tin un parti caminda nan ta wordo inspira, dor di e oradornan pero sigur tambe un parti masha practico cu den cierto forma den futuro nan por bai y haci algo di loke nan a siña. Segun Sra. Ras-De Kort ta sigui bisa cu un vision normalmente ta, y dor di esaki ta un vision strategico pa ful enseñanza di Aruba, por formula un vision pa termino largo pasobra tin hopi trabao di haci a logra esaki. Pero e sesion akinan di dia di estudio pa maestronan di scolnan preparatorio ta acopla eingelijk na e paso di awo. Pues e enfoke, caminda e cuadro ta e Plan Educacional Nacional 2030, pero e workshopnan cu e maestronan ta haya awo, ta concentra riba e paso cu nan por bai y haci den nan klas di biaha. Si esaki ta algo facil pa e maestronan riba e tereno aki, akinan Sra. Ras-De Kort a sigui bisa cu si pero kizas pa otronan no, pasobra tur hende tin nan talentonan riba cierto tereno, pero e ta suficiente varia pa tur hende haya un caminda pa acopla na dje y sigui padilanti. No ta un secreto cu na Aruba tin maestro cu a studia akinan mes pero tambe cu a studia na Hulanda tambe, y akinan ta surgi e pregunta riba cua di nan dos ta pasa esaki mas miho y rapido? Akinan Sra. Ras-De Kort ta bisa cu e no ta tribi di bisa cua lo haci’e mas facil pasobra cu e cos aki tin hopi di haber cu actitud di e maestro y deseo di duna e enseñanza den e forma aki. Pero aworaki tin esnan cu te ainda tin duda y esaki semper ta haya ora tin inovacion, pero nos ta duna e sosten necesario pa e scolnan aki pa nan por haci’e tambe den nan tempo y segun nan caminda pasobra tur hende tin cu bai e mesun caminda pero e ruta por ta un tiki diferente pa cada scol. Anto esaki, segun Sra. Ras-De Kort, cu unabez e maestronan realiza esaki y haya e sosten cu nan mester, e cambio ta bini poco poco y e cu Departamento di Enseñanza ta convenci di esaki. Dus e sesion di estudio aki lo oor trece cu ya caba algun maestro ta capta e cosnan lihe y por haya cambionan den e forma di duna les serca e muchanan.

