Servicionan di CENSO ta sigui draai normal pero mester haci cita Online

Sharin Luydens, hefe di CENSO Aruba ta informa cu servicionan di CENSO ta draai normal manera semper, desde comienso di luna di Mei 2020. E unico diferencia cu prome cu COVID-19 ta cu mester haci un cita riba nan website www.censo.aw. Esaki ta sumamente necesario pa por mantene e medidanan necesario di distancia social y siguridad di cliente y personal, pero sigurando un servicio rapido sin tin formacion di fila pafo.

Cierto productonan ta wordo ofreci via Digilok of e-mail. Digilok ta un servicio cu CENSO ta brinda riba nan website www.censo.aw, caminda e cliente por haci su peticion digitalmente, pa producto manera cambio di adres, peticion pa number di cas y uitschrijving. Pa cierto otro producto por haci e peticion via e-mail, por ehempel registracion di divorcio, herinschrijving di personan Hulandes of cu permiso valido cu menos di 5 aña biba den exterior. Riba nan website www.censo.aw tin tur informacion necesario pa cu esaki.

Tur resto di servicio mester haci un cita riba: https://afspraak.censo.aw/

Informacion pa personanan 65+

Pa hendenan di edad avansa pues personanan mayor di 65 aña di edad, cu NO tin acceso digital of NO tin abilidad pa haci esaki, por yama CENSO semper na 5223676 entre 9:00 y 11:00 or di mainta y entre 2’or y 4’or di atardi (cu excepcion di diaranson cu CENSO ta será pa publico parti merdia).

“Nos mes ta haci afspraak pa e personanan di edad avansa. Nos tin cu remarka si cu un persona di edad avansa yega na porta di CENSO, nos ta atende e persona aki sin cu e la haci cita previamente. Pues solamente personanan di edad avansa, es decir 65 aña bay ariba, nos ta yuda sin cita”, sra. Luydens ta splica MasNoticia.

Con ta haci un cita pa un producto cu bo mester?

Esaki ta hopi facil mes. Si tin mester di por ehempel un acta, verklaring of uittreksel por subi CENSO su website www.censo.aw.

Klik riba Afspraak maken. Despues klik riba Documenten en Inlichtingen y despues escohe Aanvragen – Uittreksels/Aktes/Verklaringen y volgende. Yena bo datonan y asina traha bo afspraak. Si na Documenten en Inlichtingen bo habri e PLUS sign (+) por wak diferente otro producto. Si bo mester di diferente producto alabes, klik solamente pa 1 afspraak so pa 1 producto y nan lo yuda bo cu e diferente producto na bo yegada.

Mesun procedura ta conta pa productonan di Burgerlijke Stand, por ehempel e registracion di e nacemento di un baby. Klik riba Afspraak maken. Despues klik riba Gegevensverwerking y escohe Geboorte/ Erkenning. Corda cu esaki ta pa registra e NACEMENTO di un baby. E no ta pa busca un acta di nacemento.

Pa busca un acta di nacemento ta via e proceso cu a wordo describi prome, pues klik riba Afspraak maken. Despues klik riba Documenten en Inlichtingen y despues escohe Aanvragen – Uittreksels/Aktes/Verklaringen etc.

Mester pone enfasis cu tur informacion di tur producto di CENSO ta precisamente describi riba nan website. Pa personanan cu no ta compronde Hulandes of tin algun dificultad cu Hulandes nos ta sugeri di copy-paste e informacion riba e website y bay na google translate y pone e informacion den e idioma cu ta mas facil pa bo.

Esaki ta hopi facil mes. Pues no tin motibo alguno pa no haci afspraak of buska informacion riba CENSO su website. Sra. Luydens: “Si un cliente ainda tin pregunta, semper por manda un mail pa nos na [email protected] y nos lo contesta sumamente lihe.”

CENSO ta hopi contento cu e website. “Nos coleganan ta haya hopi comentario positivo. Desde su lansamento e website ta haya mas cu 170 mil bishitante pa aña, di cua mas cu 20.000 ta asina yama return vistors”, sra. Luydens ta splica. Pues e website aki ta hopi bon bishita y su inversion cual tabata minimo a duna su fruto. Pa esey e tey tambe, pa e clientenan keda haci uso di dje

Desde principio di mei 2020 CENSO a re anuda su servicio normal cu ta di dialuna pa diabierna 07:30am pa 11:30am y 01:15pm or pa 03:30pm, y manera menciona ariba cu excepcion di diaranson cu ta cera pa publico parti merdia.

