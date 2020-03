Servicionan di AZV ta sigui digitalmente

Siguiendo e recomendacionnan di Departamento di Salubridad Publico y actual situacion cu coronavirus (COVID-19), Organo Ehecutivo AZV ta informa tur su aseguradonan cu servicio di AZV ta sigui pero den forma digital.

Inscripcion y prolongacion

Pa inscripcion y prolongacion ta pidi e cliente pa email na: [email protected] Na e email adres [email protected] cada cliente por manda su peticion incluyendo e documentonan necesario manera un identificacion valido. Pa inscripcion bo ta download e formulario di inscripcion for di nos website www.azv.aw Tambe ta haya informacion tocante cua dokternan tin luga awor aki.

Cuido Medico den Exterior

Pa informacion tocante peticionnan pendiente pa cuido medico den exterior of cuido medico den exterior por email na [email protected]

Otro informacion

Pa cualkier otro informacion of pregunta por yama 5279900 of por comunica cu AZV na e email [email protected]

Gradicimento

AZV ta gradici tur e dokternan di cas, tur e specialistanan, tur asistente di dokter, tur enfermero, tur praktijkondersteuners, tur para-medico y tur persona trahando den e sector di salud y cuido medico pa nan esfuerzonan extra den e situacion dificil aki. Laga nos cada un keda cas y hunto combati e coronavirus.

