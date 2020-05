Servicio limita na biblioteca

Hopi miembro ta haya falta di buki pa lesa y ta desea pa busca otro buki . Na biblioteca nan ta consciente di esaki. Pesey ta reorganisa algun servicio y pa awor ta fiha mas riba servicio digital. Pa e motibo aki a cuminsa cu E-books siman pasa cu e servicio di onlinebibliotheek cu ta bay segun peticion via e-mail. Tambe tin mucho mas material den coleccion digital.

For di dialuna dia 11 di mei, biblioteca publico na George Madurostraat (Oโ€™stad) y Peter Stuyvesantstraat (San Nicolas) ta habri entre 9or pa 3or pa entrega buki of busca buki. Esaki ta bay di un manera poco diferente:

Esnan cu ta desea di entrega bukinan tin e posibilidad di โ€˜drop-offโ€™ buki. Esakinan lo wordo desinfecta prome cu nan bay den cashi bek, segun procedura stipula pa bibliotecanan rond mundo. Miembronan cu ta desea di fia buki por manda un email na info@bibliotecanacional.aw of yama na 528-1526 y 582-1527. Na biblioteca ta pone e bukinan cla pa e miembro y ta avisa ki ora por busca buki. Esaki lo ta den orario di 9or di mainta pa 3or di atardi.

Por fabor, den email menciona:

Nomber,

Number di telefon,

Number di e barcode riba e carchimiembro

Preferencia: y tambe si bo ta desea titulo of autor specifico, topico of genero manera drama, detective, aventura, etc.

Idioma: Specifica tambe den ki idiomabo ta desea di lesa.

Teniendo na cuenta e reglanan di distanciamento social, e servicio aki ta bay segun afspraak, no por djis yega biblioteca pa entrega of busca buki.

