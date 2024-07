Boneiro: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur a konstatá ku tin antèna parabóliko di Starlink den uso na Hulanda Karibense. Na e momentunan aki Starlink no tin un pèrmit pa ofresé servisio di internèt a base di e Lei di telekomunikashon BES.

E no ta prohibí pa ta den posishon di un antèna parabóliko, pero no ta permití pa hasi uso di servisio di internèt di Starlink mientrastantu ku Starlink no tin pèrmit.

Starlink mes a informá usuarionan na Hulanda Karibense tokante e uso sin outorisashon di e ekiponan di Starlink i e violashon di e kondishonnan di usuario. Esaki ta nifiká ku Starlink lo terminá e servisio di internèt.

Si bo tin kualke pregunta tokante e komunikado aki, tuma kontakto ku Rijksinspectie Digitale Infrastructuur na +599-717-3140 òf manda un meil pa [email protected].