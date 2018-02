Servicio di Facebook y Instagram ta cay afo na diferente partinan di mundo

Dia 22 di Februari, miles di usuario di Facebook y Instagram di diferente parti di mundo ta confrontando problema pa acceso na ambos red social.

SegĂșn e portal Down Detector, e prome informenan a surgi pa 8 or di mainta (GMT) pero a aumenta drasticamente rond di 11 or (GMT).

Tabata tin algun cu a alerta cu nan no tabata por a load niun potret ariba Facebook, mientras cu otronan no tabata por a habri ni nan pagina di Facebook.

“Sorry, algo a bay malo. Nos ta trahando ariba esaki y nos lo solucion’e asina lo mas pronto posibel”, tabata e frase cu esunnan cu no por a drenta e red social diahuebs, tabata por a lesa. E problema, cu a afecta tanto e pagina web como e aplicacion mobil, a wordo raporta na Merca y den varios paisnan di Europa y Asia.

Pa locual ta Instagram, e potretnan y ni e seccion di noticia di e profile di e usuarionan no tabata habri. E plataforma aki ta propiedad di Facebook.

Facebook no a realisa niun comentario riba e caida global aki.

