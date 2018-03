Servicio di Ambulance ta prepara pa Semana Santa 2018

Manera tur aña Ambulance lo ta prepara caba pa e weekend di Semana Santa 2018 pa duna servicio di emergencia si esaki lo ta necesario, operando for di nan 3 postnan di asistencia na Wayaca, Imsan y Scotlandstraat. Sr. Liberato Hoek, hefe di Servicio di Ambulance ta informa.

Temporada aki lo ta hopi druk y voraal riba e accidentenan di transito. Sr. Hoek ta trece recomendacionnan manera: bisti bo seatbelt, pone muchanan den nan seatbelt, si bo ta bay bebe zorg pa tin un hende pa bebe pabo.

Den e weekend festivo aki hopi hende lo core auto bou influencia di alcohol siendo cu nan no ta consciente cu nan ta reacciona mas slow cu normal y esaki lo por ta e causa mas comun den accidente.

Otro casonan di emergencia cu por a presenta ta cu hende ta bira malo den e campamento pa algo cu a come of cu no ta come di e forma adecuado, of si lo ta un persona cu malesa cronico y no ta bebe su remedi na tempo. Tambe esun cu no ta bebe suficiente awa of likido y esunnan cu no ta proteha di solo cu sunblock, anto e ora nan tambe lo por ta den risico.

Departamento di Ambulance lo haci uzo di prensa y rednan social pa trece nan recomendacionnan dilanti. E publico por tin acceso na tur e informacionnan aki, via radio of Cruz Cora.

Den caso di e trafico cera banda di Super food e aña aki esaki ta representa un challenge pa e operadornan di ambulance, siendo cu normalmente trafico na eagle beach ta pega y awor aki lo bin pio cu e otro accesonan cera.

Sr. Liberato Hoek ta pidi tambe na tur e automobilistanan pa purba di duna espacio ora cu ta tende sirena, wak den spiel for di unda e ambulance ta bin. Purba mas cu por pa duna espacio na ambulancenan ariba caminda.

Por ultimo, Sr. Liberato Hoek, di Servicio di Ambulance a enfatiza cu nan lo no tin post banda di e campamentonan, ya cu esaki no ta nan custumber. Si nan lo tey na nan tres postnan manera a menciona caba, caminda nan lo tin tres unidad disponibel 24/7.

