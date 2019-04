Servicio di ambulance ta cla pa e fin di siman di campamento

Servicio di ambulance ta cla e fin di siman druk di semana santa, ta bay tin 3 ambulance den cada warda. E unico diferencia ta cu no ta bay tin ambulance band’i lama. Ta haci un suplica na momento di un melding band’i lama pa duna e informacion adecuado pa ambulance por yega y duna su servicio.

Por ehempel si bo ta na un tent lo ta bon pa bo laga un hende sali pafo y bin contra e ambulance. E area por ta hopi grandi cu e ambulance no por yega na e tent di biaha, of si e tent su color ta cora, por tin 10 tent color cora.

E lama cu ta bay tin mas actividad e aña aki lo ta bushiri. Tin hopi caminda cu hende ta campa manera : baby beach, Arashi y e parti nort. Na e parti nort por ta poco dificil pa e ambulance yega lihe, tene esaki na cuenta. Nos no tin un acuerdo cu e servicio di helicopter, pero si nos tin un acuerdo cu Parke Arikok.

E number pa yama alarm central ta : 911 y nan lo screen cua yamada ta mas urgente.

Durante campamento e casonan cu mas ambulance ta atende ta: hende cu ta bira malo na lama y e accidentnan riba caminda parti anochi.

Conseho di servicio di ambulance :

– Bisti safetybelt

– Si bo ta bay bebe, no stuur

– Wak bon pa muchanan na campamento

– Duna e muchanan suficiente likido

– Personanan cu tin un enfermedad cronico, zorg pa bebe remedi na tempo

– Wak bon kico bo ta come, con bo ta prepar’e y ward’e paso e por haci bo malo

