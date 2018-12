Servicio di Ambulance lo tin 3 ambulance na cada warda durante dianan di fiesta

Fin di Aña ta acercando, y esey automaticamente ta un periodo hopi mas druk tambe pa Servicio Di Ambulance. Sr. Liberato Hoek, di Servicio di Ambulance ta splica con nan ta preparando pa e periodo druk aki.

Ta haya cierto traumanan cu normalmente durante aña no ta bin dilanti asina hopi. Hende cu ta cay for di trapi, ta cay for di dak. E ta un periodo hopi druk y p’esey ta pidi e comunidad di Aruba pa ta hopi cauteloso vooral den trafico. Si ta bay bebe, busca un otro hende pa stuur, mucha chikito mester ta den nan stoel, text messaging tambe por tin su consecuencianan lamentabel. Tur esaki ta pidi pa hendenan ta atento, vooral e ultimo 3 simannan di aña. E ta un periodo cu por bira hopi druk pa Servicio di Ambulance.

Cada warda lo tin 3 ambulance ariba dianan di fiesta. Na momento cu tin un emergencia medico, duna informacion exacto di kico ta pasando, pasobra cu e centralista no por wak kico ta pasando. E informacion ta hopi valioso, pa asina e por screen e yamada. Un biaha mas, Sr. Hoek ta enfatiza, cu nan tin tres ambulance ariba warda. Y a base di informacion cu e tin, e por maneha e situacion di urgencia. Kisas e ta kita un ambulance pa un caso di urgencia pa un otro caso. No ta na su luga pa insulta e persona na telefon, e persona ey por duna instruccion di kico pa haci, mientras cu ta warda ariba ambulance.

PARTI MAS DRUK

Sr. Hoek a sigui bisa, cu en berdad e comemento ta hunga un rol, personanan cu tin un malesa cronico, manera diabetes. Pa esakinan ta urgi nan pa tuma nan remedi na tempo. Hopi biaha hendenan ta bira malo ora di come hopi salo of sucu. E preparacion di cuminda tambe ta un parti importante. Hopi biaha Departamento di Salud ta duna cierto tips di con pa prepara of warda cuminda. Si sigui e instruccionnan aki, e chance pa bira malo ta bira menos.

TEMPORADA DI KLAPCHI

E parti di klapchi tambe ta un parti druk. Aunke el a baha un tiki, ta bon pa mayornan ta consciente si nan ta bay laga e muchanan haci uzo di vuurwerk. Nan tin data cu hopi biaha e risico groep den edad, ta entre 10 cu 25 aña. Hopi biaha ta muchanan chikito. Ta pidi pa tin hopi bista ariba e muchanan aki, no laganan cende vuurwerk nan so. Hopi biaha ta caso di man of cara. Y esaki ta laga muchanan cu defecto pa resto di nan bida. Y sugerencia ta pa ora un mucha ta bay tira vuurwerk, pa toch tin bista ariba nan, segun Sr. Liberato Hoek, di Servicio di Ambulance.

Comments

comments