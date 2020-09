Servicio adapta di Departamento di Labor y Investigacion relaciona cu COVID19

Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta informa cu en conexion cu algun caso positivo pa COVID19 den DAO y consecuentemente varios empleado cu ta den quarentena obligatorio y preventivo, nos a opta pa sigi brinda servicio mas hopi posibel den forma digital pa e 2 simannan venidero pa asina por salvaguardia e salud y seguridad di nos empleadonan y nos clientenan.

E decision aki a ser tuma pa preveni mas contagio bao di e personal di DAO y tambe di e departamento cu nos ta comparti e edificio cune.

Nos a traha duro pa bin cu solucionnan temporario pa nos servicio por sigi durante e periodo aki, mas ainda conociendo e situacion actual riba nos mercado laboral.

Entrante dialuna 21 di september 2020 DAO lo sigi brinda servicio di e siguiente forma.

Entrega di personeelsregisters ta sigi conforme procedura normal via

arbeidsmarktaruba@gmail.com.

Tur arbeidslijst mester wordo manda digital riba dao.arbeidsinspectie@gmail.com hunto cu documentonan relevante. Reaccion riba esaki lo wordo manda den forma digital bek.

Pa informacion riba uitzendvergunning por manda email via daouitzend@gmail.com

Pa preguntanan juridico, afspraak pa werkboek y tur otro pregunta, por manda un email riba directiearbeid@gmail.com.

Departamento di Conflicto y Retiro lo ta accesibel pa informacion of intermediacion via dao.arbeidsgeschillen@gmail.com.

Entrante diamars 22 di september 2020 por tuma contacto tambe cu Departamento di Conflicto y Retiro riba e siguiente numbernan di celular cu a wordo poni disponibel pa e siguiente 2 simannan:

5938024 – 5937544 – 5938316 – 5938549 – 5936934

E orario cu ta brinda e servicio telefonico pa conflicto lo ta di 8:00 pa 12:00 p.m. y di 1:00 pa 4:00 p.m.

Nos ta pidi disculpa pa cualquier inconvenencia cu esaki por trece cune pero ta medidanan necesario pa prevencion y proteccion di nos personal y tambe di nos clientenan.

