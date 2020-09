Servicio adapta di Departamento di Labor y Investigacion relaciona cu COVID19

Departamento di Labor y Investigacion (DAO) kier recorda su clientenan riba nan servicio adapta en conexion cu algun caso positivo pa COVID19 den DAO. Nos ta brindando servicio solamente den forma digital pa e e siman venidero pa asina por salvaguardia salud y seguridad di nos empleadonan y nos clientenan.

DAO ta sigui brinda servicio di e siguiente forma.

♣ Entrega di personeelsregisters ta sigui conforme procedura normal via

arbeidsmarktaruba@gmail.com.

♣ Tur arbeidslijst mester wordo manda digital riba dao.arbeidsinspectie@gmail.com hunto cu e documentonan relevante. Reaccion riba esaki lo wordo manda den forma digital bek.

♣ Pa informacion riba uitzendvergunning por manda email via daouitzend@gmail.com

♣ Pa preguntanan huridico, afspraak pa werkboek y tur otro pregunta, por manda un email riba directiearbeid@gmail.com.

♣ Departamento di Conflicto y Retiro lo ta accesibel pa informacion of intermediacion via dao.arbeidsgeschillen@gmail.com, como tambe riba e siguiente numbernan di celular cu a wordo poni disponibel durante e periodo aki: 5938024 – 5937544 – 5938316 – 5938549 – 5936934. E orario cu ta brinda e servicio telefonico pa conflicto lo ta di 8:00 pa 12:00 p.m. y di 1:00 pa 4:00 p.m.

Nos ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia cu esaki por trece cune.

Bishita nos website www.daoaruba.com of nos pagina di facebook Directie Arbeid en Onderzoek pa keda informa tambe di nos servicionan adapta y update riba esaki.

