Servicio adapta di Departamento di Labor (DAO) relaciona cu COVID-19 crisis

En conexion cu situacion di coronavirus (COVID-19), Departamento di Labor y Investigacion (DAO) a implementa e siguiente medidanan di prevencion te cu 31 di maart 2020. Nos ta trahando cu un cantidad limita di empleado y ta contesta pregunta mas hopi posibel via e-mail.

Manera menciona den nos ultimo comunicado, nos a logra pone 2 number di celular den servicio fuera di nos linea di telefon central pa informacion of conseho pa e producto conflicto. Esaki ta nifica cu tin disponibilidad di 3 number cu cliente por yama parti mainta pa ricibi informacion of conseho riba e producto aki.

Nos ta keda accesibel riba nos linea central di telefon 523-7720 di 7:30 pa 12:00 p.m. of via nos e-mail temporario [email protected] Tambe por manda pregunta directo via e-mail dependiendo di e producto di cua ta desea di ricibi informacion.

Nos ta pidi disculpa pa cualkier inconveniencia cu esaki por trece cune, pero ta medidanan necesario pa prevencion y proteccion di nos personal, como tambe di nos clientenan.

Siguientemente por haya informacion mas detaya di e diferente productonan.

Conflicto

Ta duna servicio via nos linea central di telefon 523-7720 entre 7:30 pa 12:00 p.m.

Por yama tambe pa informacion of conseho riba e numbernan 5943185 of 5943092 entre 8:00 pa 12:00 p.m.

Por haci pregunta of pidi informacion via e-mail [email protected];

Retiro

Ta duna servicio solamente via e-mail [email protected];

Werkboek

Pa traha werkboek mester haci cita via telefon entre 8:00 pa 12:00 p.m.

Arbeidslijst

Mester manda tur arbeidslijst digital riba [email protected] hunto cu e documentonan relevante. Lo manda reaccion riba esaki den forma digital bek.

Personeelsregister

Entrega di personeelsregisters ta sigi conforme procedura normal via [email protected]

Uitzendvergunning

Pa entrega di peticion pa uitzendvergunning por manda e-mail via [email protected]

Conseho Huridico

Por haci pregunta huridico solamente via e-mail [email protected]

