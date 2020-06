Servicio abase di cita entrante 15 di Juni 2020 na Departamento di Labor y Investigacion

SERVICIO A BASE DI CITA ENTRANTE DIALUNA 15 DI JUNI 2020

ORANJESTAD – Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta informa cu entrante dialuna 15 di juni 2020 nos ta habri pa atende publico solamente cu cita, cumpliendo cu e protocol estableci door di Dept. di Salubridad Publico (DVG). Esaki conforme e maneho di e ‘normal nobo’ di distancia fisico y higiena. Pa traha cita por yama 523-7720 entre 8:00AM- 11:30AM y 1:00PM- 4:00PM. Alabes nos servicio lo sigui mas tanto via telefon y via email.

1.Pakico ta necesario pa atende publico a base di cita?

Conforme e protocol di DVG esaki ta pa segura nos clientenan y empleadonan un miho proteccion di salud y higiena y tambe pa por controla cantidad di persona cu ta drenta nos edificio y asina evita aglomeracion y cumpli cu e instruccion di distancia fisico entre persona (1.5 meter).

2. Con por traha cita?

Ta yama telefon 523-7720 y lo comunica e persona cu e departemento concerni di DAO. Ta depende di e tipo di servicio desea y e contenido di e caso, cu lo traha e cita.

Departamento di Conflicto y Retiro

Pa retiro, asuntonan complica na pia di trabou, of pa casonan di intermediacion entre dunado di trabou y trahado, funcionario di e departamento lo instrui e cliente cua pasonan mester sigui. Na momento di traha cita, nos por pidi pa nomber y fam, number di ID (fecha di nacemento), number di contacto, nomber di compania y emailadres.

E cliente lo ricibi via email confirmacion di e cita y documento di registracion pa yena prome cu dia di e cita. Lo mester manda tur documentonan necesario pa completa e registracion. Tene na cuenta cu e cliente lo haya cita den un minimo di dos (2) dia.

Si e cliente no tin manera pa comunica via email, e funcionario lo duna instruccion via telefon na e cliente kico ta e pasonan pa sigui.

3. Con ta haci cu casonan cu ta encera un grupo di trahado?

Pa por cumpli cu e maneho di distancia fisico y higiena conforme protocol di DVG, nos ta pidi pa e grupo apunta un (1) of maximo dos (2) persona pa atende e cita.

4. Kico ta e procedura ora cliente presenta pa e cita?

E cliente mester mustra un ID na porta. Solamente un (1) persona ta drenta pa atende e cita. Si tin otro palabracion cu un funcionario di nos departamento, excepcion ta posibel. No ta permiti pa cliente drenta cu handschoen bisti y tampoco saluda cu man. Ta pidi e cliente pa sigui nos señalnan di indicacion paden di nos oficina y pa haci uzo di nos hand sanitizers disponibel na entrada.

Conforme protocol di DVG no ta permiti entrada na nos oficina clientenan cu tin sintoma di griep, keintura, tosamento, niester of problema cu halamento di rosea. Y den caso cu constata cu un cliente presente tin e sintomanan menciona, nos lo pidi su persona encarecidamente pa bandona nos oficina.

Nos ta pidi pa publico tuma bon nota di nos instruccionnan na momento cu ta presenta cerca nos pa un cita.

Pa mas informacion por sigui nos riba www.daoaruba.com of riba nos pagina di Facebook: Directie Arbeid en Onderzoek. Tambe pa cualkier pregunta por yama nos na 523- 7720 of manda nos un email na nos email central: directiearbeid@aruba.gov.aw.

Comments

comments