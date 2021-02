‘Seroprevalentie onderzoek’ ta sigui bou di nos comunidad pa sa ken tur tabatin contacto cu e virus

Pa Departamento di Salud Publico por sa presis cuanto porsentahe di nos comunidad a bin den contaco cu COVID-19 ta nesesario pa haci investigacion bou di nos comunidad. E tipo di investigacion aki ta yama ‘seroprevalentie onderzoek’ y ta consisti di saca muestra di sanger for di diferente persona den nos comunidad pa por chek si nan tin anti curpa contra e virus SARS-CoV-2 e virus cu ta causa COVID-19 . Cu diferente persona den nos comunidad ta referi na, diferente edad, sexo y districto na Aruba.

Recientemente Departamento di Salud Publico a saca un total di 2854 invitacion pa cu e investigacion aki. E invitacion a bay na diferente cas rond Aruba pidiendo colaboracion pa cu esaki. Es cu a haya e invitacion pa participa, DVG kier gradici bo pa bo colaboracion cu ta pa un bon causa y invita bo pa tuma bon nota di e invitacion y sigui tur instruccion.

Si bo persona a ricibi e invitacion pa participa na e investigacion, bo lo mester subi e website https://form.labhoh.app/ unabes cubo ta riba e site, si bo tin e Aruba Health App bo tin pa LOGIN. Si ainda bo no tin e Aruba Health App bo lo mester REGISTRA. Ora bo login of caba di registra bo lo mester hinca un codico cu bo a ricibi den bo carta di invitacion. Sin e codico aki bo no por forma parti di e investigacion.

Esnan cu a wordo invita pa participa y tin pregunta por tuma contacto cu seccion di Malesanan Infeccioso di Departamento di Salud Publico na 280.0101 of mail nos na [email protected]

