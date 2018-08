Sero Tijshi ta un area di casi 150.000m² destina pa deposita “envirobales”

Sero Tijshi ta un tereno na Barcadera cu ta bou maneho completo di Serlimar S G. Sero Tijshi a wordo apunta pa Gobierno di Aruba na final di aña 2017 como un “alternatieve stortplaats” di desperdicio procesa, como un solucion temporario pa evita cu ta sigui deposita desperdicio na Parkietenbos ya cu esaki a yega su maximo capacidad. Maneho di Sero Tijshi ta bai conhuntamente cu e acuerdo entre Serlimar S G y Ecogas N.V. di un periodo maximo di 2 aña, te ora cu implementa un solucion permanente pa maneho di desperdicio y Parkietenbos.

Desde luna di juli 2018, tur desperdicio residencial como tambe comercial cu ta wordo colecta pa Serlimar S G ta wordo deposita na Ecogas, esaki ta un total di 2,456 ton di desperdicio, cu ta wordo procesa basa ariba e tecnologia di “bailing” cu ta produci “envirobales” cu ta wordo transporta y deposita na Sero Tijshi.

Sero Tijshi ta un tereno cu tin piedra y santo di calichi cu ta conoci como “lime sand” cu tin hopi beneficio. E calichi aki ta consisti di mayoria parti di mineralnan y organismo fosil cu ta haci e calichi un tipo di santo cu ta hopi nutriente. E calichi tin hopi calcium y esaki ta saca polucion y ta deshaci di e “sulfur dioxide” cu ta bin di carbon. Tambe e calichi ta deshaci di “hero” for di awa cu ta reduci e pH di awa den un forma natural. E santo di calichi actualmente tambe ta wordo uza pa tapa areanan di Parkietenbos pa reduci e probabilidad di candelanan espontaneo y tambe pa evita cu desperdicio los por bula bai den vecindario of den lama.

Sero Tijshi ta un area di 149.847m² y ta wordo maneha door di Serlimar S G caminda ta coba cada area structuralmente a base di un plan di maneho, tin areanan cu ta yega un profundidad di 6 pa 12 meter hundo pa asina deposita “envirobales”. Di comienso di aña te cu final di luna di Juli a deposita un total di 16.400 “envirobales” na Sero Tijshi. Cada “envirobale” tin un peso di 1.2 ton y tur ta wordo deposita strategicamente riba otro den 2 of 3 cu santo di calichi entre cada “envirobale”. A base di e plan di maneho di Sero Tijshi lo incicia e proceso di tapamento den un promedio di dos luna, esaki lo sosode bou di maneho di Serlimar S G. E proceso di tapamento ta sosode cu liners caminda e tubonan di gas lo wordo pon’i strategicamente den un area cu ta cubri 6900m2. Tanten cu e area di 6900m² no wordo yena complete cu “envirobales” no por inicia e proceso di tapamento. Despues cu e area aki wordo tapa, Serlimar S G lo continua cu siguiente fase cu ta un otro area den Sero Tijshi cu lo mester sigui wordo coba y cuminsa wordo yena.

Serlimar S G kier informa comunidad cu Sero Tijshi no ta destina pa bira e di dos Parkietenbos, pero cu e area aki di casi 150.000m2 di calichi ta strategicamente apunta pa deposita “envirobales” na un manera responsabel y sostenibel cu ta na bienestar di Aruba su comunidad y tambe medio ambiente pa locual ta trata maneho di desperdicio. Serlimar S G ta den proceso di un “RFP” of “Request for Proposal” conhuntamente cu T.N.O., WEB N.V. y otro instancianan concerni pa cual esaki lo mester ta cla pa fin di September di 2018. Esaki ta relaciona cu e remediacion di Parkietenbos y un sanitary landfill.

