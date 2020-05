Serlimar tin hopi placa riba caya y ta buscando manera pa cobra esakinan pa e compania keda na bida

Sr Anko Koopmans director di Serlimar a menciona cu ningun momento a papia di bancarota, e ta surseance van betaling cu ta un paso pa yega den un bancarota pero esei no ta e paso difini di dje. E peticion ey a pasa siman pasa y Serlimar ta den un caso financiero hopi precario y esaki ta un di e pasonan cu mester tuma y traha na un manera pa por sali for di e situacion cu nos ta den dje. Un di e puntonnan ta hopi debe, y si bo tin hopi debe y e creditornan ta sigui bin cerca bo pa nan placa y e momento ey bo ta ocupa cu solamente esei so y bo no ta wak e organisacion mas. Awor aki nos tin un tiki alivio pa por traha riba e plan pa por rescata Serlimar den un forma cu nos por bisa cu tin un bida ainda.

E parti di trahadonan hopi hende pafo di Serlimar no sa kico e surseance ta significa, y e trahadonan varios di nan cu nos mester papia cu nan ainda y nos tin reunionnan constant pa informa e empleadonan kico ta e preguntanan tin y no kita e tencion pasobra e tencion ta bay keda pasobra ami como director tin cu wak con pa saca mi curpa cu un Serlimar den e situacion aki, y ta un parti cu tur hende mester sa e posbilidadnan y ideanan cu si nos sali for di e situacion aki y unda nos ta bayendo.

E importante actualmente ta pa e placa cerca clientenan y nos sa e situacion cu tin actualmente y hendenan ta perde trabou y manera a ser bisa simannan anterior cu si entradanan no drenta Serlimar nos mes tambe ta bay caminda pa bancarota si no cumpli cu e periodo. E siman aki nos lo subi caya pa chek e lista di clientenan di esunnan cu no paga nos ta pidi cooperacion pa paga e debe habri pasobra esaki ta e parti cu tin serlimar na bida y si no ta e caso cu clientenan no paga ta obliga di cera e compania. Prome cu 26 Augustus nos tin cu duna contesta y plan pa loke ta e surseance van betaling y ta trahando duro pa haya tur e cifranan riba mes y wak kico tur por haci pa genera e placa pa opera mas eficiente cu ta posibel.

