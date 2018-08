Serlimar tin derecho di cobra pa su servicionan

Tur fraccion den Parlamento a mustra riba e necesidad conforme ley pa Serlimar por tin e derecho di tin e oportunidad pa cobra pa su servicionan y no cu esey ta keda un responsabilidad di Gobierno.

Durante tratamento di Serlimar y maneho di desperdicio den Parlamento Minister Otmar Oduber a ilustra detayadamente y bon documenta e situacion di e compania. Banda di esaki e mandatario a elabora riba e hecho cu e discusion aki tin mas di un decada andando bou diferente gobernacion, pa loucal ta esaki, Minister Oduber a splica cu a tuma e liberdad pa busca comunicadonan di prensa publica den diferente corant den transcurso di añanan for di 2004 caba. Locual cu a resalta ta cu den 2016/2017 e tono di e articulonan no a cambia y a tuma nota di diferente discusion, campaña, welga etc. relaciona cu dump Parkietenbos. ‘A yega tempo pa madura den e situacion aki, nos mester realisa cu e bienestar di nos Pais mester ta na prome lugar. Goberna kiermen cu bo ta tuma decision dificil tambe, pa garantisa e bienestar di comunidad’, Minister Oduber a bisa.

Den e caso di Serlimar, por mira cu esaki no tabata e caso, sino lo no tabatin un dump Parkietenbos cu ta 22 meter halto. Tin 15 aña cu decision no a wordo tuma y lo pasa 15 aña mas tambe si decision no wordo tuma awor. Pero ken lo para responsabel ora cu e sero di 22 meter sigui crece y ora haya un ‘breakout’ di malesa cuasa pa e situacion a higienico cu tin na e sitio. ‘Mi ta contento cu den e discusion aki, tur hende a bisa cu mester cobra, awor tin diferente opinion di si e tarifa ta social, flat, via belasting of via utilidad. Un cos ta sigur, tur organisacion politico, tur sindicato y tur organisacion comercial a expresa cu nan ta di acuerdo pa Serlimar cobra. Pues ban tuma e decision na bienestar di Serlimar y pa futuro di Aruba y proximo generacionnan. Y mustra cu e Parlamento aki a percura pa caba cu e desaster di Parkietenbos, Minister Oduber a bisa’.

E sistema proponi ta duna esunnan mas margina den comunidad cu no tin e poder pa tin un cas di nan mes lo no hayanan den e dificultad pa paga pa e servicio aki. Banda di esaki Minister Oduber a indica tambe cu e no tin nada contra si cambia e fecha cu kier a implementa e pago di 1 januari 2019, pa 1 maart 2019, si esaki ta siginifica cu por informa comunidad debidamente y cu tur hende ta cla pa cumpli. Na e momentonan aki Serlimar ta traha den weekend, anochi y den diferente situacion di stress pa falta placa pa cubri uniform pa empleadonan, placa pa AZV, SVB etc., Minister Oduber a indica. Despues di 2 dia cu a trata e topico di Serlimar y Parkietenbos, mester bisa cu Parlamento a tuma tempo pa wordo bon informa riba e desaroyonan cu ta tumando lugar cu Serlimar SUI Generis y alabes comunidad cu a sintonisa por a ricibi informa di e meta pa mihor maneho di desperdicio na Aruba y Serlimar su maneho. Parlamento a presenta 5 mocion, e prome mocion a wordo ‘ingetrokken’ door cu nan a ricibi suficiente informacion. Mocion #2, 3 y 5 a wordo aproba y mocion #4 cu a wordo presenta pa fraccion di AVP no a ricibi sosten.

Ta spera di por continua cu e etapa pa resolve e problematica di Parkietenbos por, trece trankilidad den Serlimar y conscientisa pueblo riba e importancia pa mantene nos pais limpi. Aruba ta di nos, y ta nos tur mester contribui pa mantene “Un Aruba Limpi”.

