Serlimar ta sigui cobra cuentanan habri y esaki lo ta e siman crucial di e compania

Sr Koopmans di Serlimar a duna di conoce cu esaki ta ultimo siman pa nos manda e facturanan na clientenan y como ultimo area awor aki nos ta na San Nicolas. E acogida di esaki ta bayendo e no ta bayendo manera ta di spera pero nos sa cu tur hende tine dificil den e parti di pago y nos tambe ta buscando e placa tur caminda pa por sobrevivi, tin par di hende cu ta bezig basta duro riba incaso pa companianan e ta bayendo si pero no manera mester ta, pero entradanan ta drentando. Otro siman sin e caso den corte cu e hues comisario lo scucha tur esnan cu serlimar debe y eynan lo sali un veredicto lo keda duna den e siman despues. Si serlimar lo haya e ayudo pa cu sigui sobrevivi of algo otro. Awor aki nos tin un administratie hopi mas puntual y no tin mucho fout mas manera antes.

Comments

comments