Den e ultimo lunanan Serlimar a traha duro pa defini e direccion cu e compania kier tuma pa por garantisa su continuidad. Un di e decisionnan cu a tuma ta cu e compania lo enfoca primeramente riba recogemento di desperdicio.

Den e ultimo dos añanan a tuma diferente decisionnan pa baha e gastonan y por bisa cu a logra bon resultado den esey. Pero ainda tin hopi trabou pa haci den esaki. Tin di keda pone e gastonan den balansa cu e entradanan. Esey ta encera cu mester baha gastonan y simultaneamente subi e entradanan y mas importante cobra pa e servicionan cu ta wordo duna.

Cobransa di Serlimar

A tuma e compania desde cu el a wordo funda na 2005 te cu aña 2015 -pa diferente motibo- pa cobra pa prome biaha e recogemento di desperdicio na cas. Na 2018 atrobe no a ehecuta e cobransa pa motibo cu tabata warda e tratamento di e revision di Serlimar su Ley den Parlamento.

E resultado ta cu e clientenan di Serlimar no ta custumbra pa paga pa e servicio ricibi. Pero a yega e momento cu tur cliente tin di paga pa e servicio pa asina Serlimar por ricibi su entradanan pa por cubri su gastonan. Pa falta di entradanan fiho y constante, e compania a yega den un situacion cu mester a pidi loke ta yama “Surseance van Betaling”. Esaki ta duna e compania tempo pa reorganisa y yega na un areglo cu su creditornan. Den e caso di Serlimar ta papiando di un debe cu a surpasa 20 miyon di florin.

Den e periodo cu a pasa poco poco e compania a implementa e procesonan y sistemanan automatisa pa por cobra eficientemente y efectivamente pa su servicionan. Na januari 2022 e sistema di administracion financiero, cu ta inclui e sistema di cobransa pa Serlimar y un sistema nobo di management di recurso humano, a drenta na vigor.

Independiente di e cambionan y pasonan cu mester haci pa por baha e gastonan mas ainda Serlimar mester cuminsa cobra tambe tarifanan cu ta cuadra cu e gastonan cu ta wordo haci pa entrega e servicionan. Tambe mester bin cu pasonan pa efectivamente atende e clientenan riba nan incumplimento di pago.

Presupuesto realistico di Serlimar

Serlimar a presenta na Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor, su Excelencia Ursell Arends, su presupuesto pa 2022 y su plan di strategia pa 2022, cu por considera un confrontacion di e realidad cu Serlimar ta pasando aden. E presupuesto realistico aki tin diferente pasonan cu mester wordo tuma sin tardansa pa por garantisa e continuidad di e compania.

Tarifanan nobo y gastonan administrativo

Un di nan ta cu mester ahusta e tarifanan pa recogemento di desperdicio di cas y comercial. Na mesun momento mester stimula e clientenan pa paga y pone e structura- y proceduranan pa controla si clientenan a paga tambe. E aumento lo ta entrante 1 di februari 2022.

Un otro cambio ta cu den e cobransa ta pone e suma cu tin di paga mensualmente y cu e cliente tin di paga tur luna y e suma total pa esnan cu ta desea pa paga ful un aña. Cada luna lo controla si e pago ta drenta tambe. Lo introduci un gasto di administracion di 5 florin pa clientenan cu cada biaha ta laat cu nan pago mensual. Tambe cu e tarifa nobo ta tene cuenta cu e volumen di e desperdicio cu cada cas ta produci. Mas container ta den uzo mas ta paga. Tur cliente ta haci su escogencia y confirma na Serlimar cuanto bari ta desea y e tarifa ta keda ahusta.

• E tarifanan nobo en relacion cu recogemento di desperdicio di cas ta bira:

– Un (1) container (240 liter/63,4 gallon) lo ta 28 florin pa punto di coleccion.

– Dos (2) container (480 liter/126,8 gallon) lo ta 38 florin pa punto di coleccion.

– Pa tres (3) container of mas lo cobra un tarifa igual na esun comercial. Pa mas informacion por pasa na Serlimar pa haci e peticion pa su punto di coleccion.

– Adultonan Mayor cu ta cobra solamente pensioen di SVb y ta forma un famia te cu 2 persona cu ta dependiente di e pensioen di SVb, ta keda paga e mesun tarifa actual di 10 florin pa luna y ta ricibi 1 container.

– Personanan cu ta cobra onderstand e tarifa ta keda 0 florin y ta ricibi 1 container.

• Gastonan administrativo:

– Gasto administrativo pa pago laat ta 5 florin pa luna.

– Pa recoge containernan ora di terminacion di servicio ta cobra 10 florin pa container.

– Pa incumplimento di pago pa servicio ricibi, despues di 2 luna cu cliente no a haci pago na tempo, ta cobra 10 florin ora recoge e container na e punto di coleccion.

Serlimar ta conta riba cooperacion di su clientenan pa asina e compania por logra su meta di por sirbi su clientenan na un forma sostenibel. Den e siguiente lunanan venidero lo sigui informa clientenan, entre otro ariba su pagina di facebook, di pasonan cu lo tuma pa garantisa Serlimar su existencia.

Comments

comments