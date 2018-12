Serlimar Sui Generis a ricibi mini-container residencial nobo

Serlimar S G kier anuncia cu despues di un destaho publico pa container di 240lt cu a wordo gana door di Bohama Aruba N.V. a ricibi recien un carga nobo di mini containers pa cliente nan residencial. Un total di 1,638 mini container a wordo ricibi y esaki nan aki ta primordialmente pa alivia e problema grandi di bari kibra cu tin den e mercado residencial. Serlimar S G ta cuminsa cu e carga nobo aki, pa asina remplasa mini container nan cu ta den hopi mal estado y cu ta completamente kibra di clientenan registra.

Kico ta e diferencia entre e mini container nan nobo y esun bieu?

E mini container nan nobo a wordo produci door di un compania Mericano SSI Schäfer. E compania aki tin mas cu 40 aña di existencia y ta conoci como e lider mundial pa su calidad halto di productonan den e sector di maneho di desperdicio. Productonan pa maneho di desperdicio di SSI Schäfer ta wordo manifactura a base di standard di ISO-9001. E mini container nan nobo aki ta solido y di calidad halto cu un superficio suave y cu ta facil pa haci limpi cu e siguridad di durabilidad, specialmente pa nos clima cayente y humedo di Aruba. Tambe por añadi cu e container nan aki ta traha di material completamente reciclabel di plastic HDPE (high-density polyethylene).

Serlimar S G a conduci diferente test pa asina confirma e calidad y durabilidad di e mini container nan aki y resultadonan ta indica cu nan structura y e material por wanta hopi presion y peso cu ta haci cu e mini container nan aki por acomoda e necesidad den e mercado residencial relaciona cu desperdicio di cas. Serlimar S G a ricibi e mini container nan aki den e color conoci cu ta preto cu tapa blau.

Kico bo tin cu haci pa ricibi un mini container nobo

Cliente nan residencial di Serlimar Sui Generis por tuma contacto cu nos via social media pa mas informacion y pa registra e adres cu peticion pa haya e mini container nobo yama nos Helpdesk na telefon 5245080 di dialuna pa diabierna entre 7am te cu 4pm.

Pa cualkier otro pregunta of informacion por tuma contacto cu nos via Facebook Messenger. Pa mas informacion di nos producto y servicio of pa haci reservacion online por bishita nos pagina web www.serlimar.aw.

