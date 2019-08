Serlimar lo ta habri ariba diasabra awor

Serlimar Sui Generis kier a informa na pueblo di Aruba cu mañan 10 di augustus 2019 nos lo ta habri pa nos clientenan. Por registra y haci pago pa tarifa residencial. Por pasa libremente na un di nos sucursalnan na Tanki Flip of Pos Chikito for di 8 or di mainta te cu 12or di merdia. Tambe nos kier a recorda pueblo di Aruba riba nos campaña paga full aña y ricibi un luna gratis te cu fin di luna di augustus. Abo como cliente existente of como cliente nobo tin e chens di gana Awg.250 florin cash TUR SIMAN cu Serlimar! Simplemente sigui e stapnan aki;

1. Registra como cliente nobo residencial of controla bo datos di cliente existente

2. Paga bo cuenta di luna Awg.25,-

3. Yena bo tombola ticket y haya chens di gana Awg.250! Nos kier a gradici pueblo di Aruba pa e sosten pa 30 aña largo cu Serlimar. Haya mas y paga menos cu Serlimar.

Comments

comments