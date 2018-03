Serlimar lo sigui cu accion di recoge containernan di sushi sin paga

E accion di Serlimar, pa recoge e containernan di sushi pariba di brug, a sigui mesun cos cu e rutanan di Serlimar ora di recoge sushi. Sr. Jurick Schwengle e persona encarga cu administracion di Container Park a splica e accionnan di cu a tuma luga den den fin di siman.

E operativo di Serlimar a cuminsa pariba di brug pero pabou di brug tambe y esaki a wordo confirma pa Sr. Jurick Schwengle, beheerder di Container Park. E medida nobo aki a bin pa no duna chance na e otro barionan pa keda adverti y bay sconde nan containner cu no lo a yega di cumpli cu e areglo di pago.

Serlimar no lo duna e chance pa bay sconde container cu ta riba nan propiedad y den cualkier momento e comerciantenan por haya e bishita, den cualkier bario cu ta, pa kita e e containernan sea di e comerciante of un residencial, si esey lo ta e caso.

Managament Team a acorda esaki pa haci e procedimento mas efectivo, caminda cu tur weekend nan lo subi caya, caminda cu Sr. Jurick Schwengle ta dicidi e direccion y bario unda cu Serlimar lo pasa controla.

Na Madiki ya nan lo cuminsa caba cu e di prome operativo den caso aki cu lantamento di containernan comercial di 1200 lts, y tambe nan apartamentonan cu tin contract pero cu nunca no a wordo paga y cu container di 250 lts cu ainda tin un tarifa mas abou.

Tin caso di personanan cu a haci algun compromiso di pago unda cu e debe no ta asina grandi, unda cu Serlimar lo a dunanan un maximo di 2 luna pa keda cla cu e pago e caso, de lo contrario e containernan lo bay wordo removi.

E cantidad di barinan saca for di caya awor aki lo ta un total di 15 container di 1200 lt y 17 di 240 lt, unda cu alabes representante di Serlimar Sr. Jurick Schwengle a expresa cu la lamentabel unda cu tin negoshi of un cas cu hopi apartment anto e quota di serlimar ta di 180fls pa luna y toch nan a laga e debe crece asina grandi.

Na momento cu Serlimar yega y e hende lo kier negocia, of duna e placa riba esaki, a splica cu nan no a bay busca palca. Esun cu kier haya su barinan mester bay paga den su totalidad na oficina di Serlimar.

Si un hende of compania a firma contract y no lo cumpli cun’e, e ora lo mester acercanan pa haci un areglo di pago y di e forma aki lo haya bek su barinan y servicio di Serlimar.

Personanan cu a firma contract y no a paga, bin Serlimar y yega na un areglo di pago. ta paga e mita y e resto por paga den cuota. Tin hopi hende no a acerca Serlimar, cu nan lo kier registra pa haya e servicio di Serlimar. E personanan ta bisa cu nan ta poco confundi, ora cu tin ta bisa pa paga y otronan cu ta bisa pa no paga.

Hopi ta e personanan cu ta bisa pa nan bin registra, otro ta bisa cu nan ta haya bon servicio di Serlimar. Pero e bruhacion ta bin ora cu ta Sr. Rudy Geerman ta bisa pa no paga. Segun Sr. Schwengle, esaki ta un instigacion contra di e pueblo, caminda cu riba e tema aki tur hende lo mester ta consciente cu tin un deber pa paga e servicio aki.

Tur rond mundo, e habitantenan ta paga belasting ariba sushi. Na Corsou nan tin un sistema di 2 container di sushi, pa un suma di 20 Fl. Segun Sr. Schwengle, lo ta miho hinca e suma di 25 florin den e recibo di awa cu coriente, pa asina sigura cu Serlimar ta haya su placa. E accion di Serlimar ta sigui, aunke no a duna dia of hora cu lo sigui cu e accion. E grupo di Serlimar ta cla pa subi caya un ora pa otro.

Tin hopi comerciante cu no a paga pa nan barinan comercial, pa cual Sr. Schwengle ta pidi pasa cerca nan na Tankiflip of na Kockstraat y yega na un areglo y bo bari lo keda trankil. Negoshinan ta wordo pidi pa pasa paga nan barinan di 1100 lt. Appartmentnan tambe, caminda cu e barinan ta hinca te paden.

Sr. Diego de Cuba di STA ta pidi pa paga y Sr. Rudy Geerman, di FTA ta pidi pa no paga. Segun Schwengle, esaki por wordo interpreta cu ora cu ta grita pa no paga, ta paso cu nan kier pa Serlimar sangra muri, pa mas di 160 tata y mama di famia perde nan trabao, y Serlimar pasa pa sector priva. Si a paga di mas, por yega na un ahustacion ariba e resto di temporada . Manera e minister a bisa, ahustacion, pa Sr. Schwengle e ta ideal, pa e 60+ y personana cu ta gana minimumloon y tambe onderstand, kico e lo por wordo ahusta pa nan, Sr. Jurick Schwengle, beheerder di Containerpark di Serlimar.

