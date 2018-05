Serlimar lo cumpli cu pagonan pendiente na contratistanan

Sra. Marelva Wever, Manager Financiero di Serlimar ta splica e cuestion di contratistanan cu ainda no a haya nan pagonan. Esaki no ta prome biaha ya cu den pasado, na 2013, nan no a haya e ploegnan cu begroting y esey a haci e begroting di Serlimar full zwak. Begroting a keda cla na April pero e Landsbijdrage cu nan mester a haya for di gobierno, ainda nan no a haya.

Mas informacion click ariba e video akibou:

Serlimar ta splica kico ta pasando cu e tema di pagonan na contratista Posted by MasNoticia.com on Thursday, May 3, 2018

