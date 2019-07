Serlimar lo cuminsa reemplasa barinan residencial den mal condicion

Serlimar a caba ricibi un cantidad 1400 bari residencial cu lo wordo reparti, pa tur esunnan cu ta wardando nan barinan nobo. Sra. Twyma van der Biezen, Relacionista Publico di Serlimar ta splica.

Tur e barinan residencial kibra lo wordo reemplaza, lo cuminsa cu e lista principal.Lo tin ploegnan cu lo bay reparti e barinan nobo. E batch nobo di barinan ta rekeri pa tur esunann cu mester di un bari pa tuma contacto cu Serlimar, pero tin ploegnan cu ta wak na diferente casnan unda cu tin bari kibra, pero toch preferibel yama 524-5080. E registracion aki mester bay via Helpdesk, pa asina tin un bista completo. Mayoria di esunnan cu a yama a haya nan bari nobo caba.

Na 2007, prome biaha cu a introduci e barinan, no tabata tin mucho condicion. Pero e biaha aki, Serlimar su maneho ta cu esun cu kier introduci un bari nobo, lo bay check nan profiel, nan datonan di cliente, cu nan ta pagando optimalmente pa ricibi nan bari nobo. Esaki ta conforme tur e leynan cu ta existi acutalmente y cu ta back up e tarifa residencial cu Serlimar ta ofrece, di 25 florin pa luna.

Ta pidi tur esunnan cu falta ainda pa paga, pasa na oficina, check e balans, wak kico por haci y Serlimar ta flexibel y ta coopera cu tur esun cu mester di yudansa, pa ricibi nan bari. Ta importante pa pasa na oficina na Serlimar.

Sra. van der Biezen a sigui bisa cu a reparti flyer un pa 2 luna pasa, unda cu a stipula kico tur ta e materialnan cu ta aceptabel den e mini container. Esaki ta un material cu lo keda publica pa keda conscientisa e pueblo di Aruba, kico tur mag y kico tur no mag den container residencial. P.e. bestia morto no por tira den e container (bari sushi). Desperdicio kimico, asbest,pero si bo tin desperdicio medicinal cu Serlimar tambe ta ofrece. Y naturalemente servicionan di construccion ta locual cu no por tira den container.

A parti 40 mil flyer pa tur esunnan residencial y nan a haya esaki. pero ta keda consientisa e pueblo kico tur por y kico no por bay den e container. Pa esunnan cu tin e container den bon condicion, cu ta cuida e barinan, si por cuida eski un poco mas, te ora haya e batch nobo di bari, ta warda nan, pa haya esaki ora cu Serlimar ricibi e batch grandi. esun cu tin e necesidad pa ricibi un bari, lo haya esaki, segun Sra. Twyma van der Biezen, Relacionista Publico di Serlimar.

