Serlimar lo continua cu su plan di accion riba caya

Semper lo haya hende cu ta protesta, vooral e bon pagadonan, pero e nan lo continua cu e plan di accion ariba caya, ya cu esaki a duna bon resultado. Sra Robin -Ann Didder, di e Management Team di Serlimar, ta splica.

Asina ta cu basa riba un lista a cuminsa desplega e plan pa lanta tur e containernan di 1100 cu no tabata cumpli cu nan pago, y a haya hende cu a bin bek pa busca nan barinan y cu ta dispuesto pa paga. Tambe a haya un otro gurpo cu tambe a haya un otro grupo cu no tabata na altura di e servicio di Rent Me pa e container di 1100 lts. Riba esaki Serlimar a haci nan best pa cumpli cu e trabou y e clientenan a mustra su apoyo den respuesta cu esaki.

Tambe Serlimar ta haci promocion di e servicio di containernan di 20 y 30 yarda y e prijs no ta halto, siendo cu comunidad por aporta cu un colaboracion chikito pa disfruta di e esaki. Den caso di esunnan cu tabata mal pagado tambe nan a dicidi di acerca na Serlimar pa haci areglo di pago, unda cu mayoria di nan no tabata sa cu mester a trece e containernan bek of paga pa nan, dus den sentido aki e fayo di comunicacion a wordo coregi y algun di e clientenan a cuminsa paga.

E accionnan ta sigui aunke no den un forma cu operativonan asina grandi mas, pero unda cu en berdad tin hopi barinan riba caya. E splicacion cu nan a haya ta cu nan a ricibi e baki pero Serlimar no a tuma contacto cu nan pa duna e informacion pa cuminsa cu e pago, siendo cu den nan caso nan no tabata sa.

Por ultimo, Sra. Robin Ann Didder, di e Management Team di Serlimar ta recorda e pueblo di Aruba, cu Serlimar ta ofrece e barinan di 240 lts designa pa casnan y esunnan di 1100 lt ta container comercial of pa negoshi. Por bisa cu e accionnan drastico di sali riba caya a duna e resultado desea y comunidad lo mester keda duna apoyo na Serlimar como institucion gubernamental cu ta na servicio di pueblo.

