Serlimar lo bay tene accionnan den diferente barionan di Aruba

Accion di Bario ta un tradicion di Serlimar, mescos cu tin tradicion di fin di aña, unda cu barionan ta uni y ta depende ariba un compania estatal, Serlimar cu ta e unico compania cu ta deshaci di desperdicionann na un manera responsabel.

Vocero di Serlimar, Sr. Lionel Croes, lo bay tin informacion na caminda. Lo bay tin accionnan den diferente bario, Sta. Cruz, Dakota, Noord. E luganan y e fechanan lo wordo divulga den otro oportunidad. Serlimar lo ta enfocando y demostrando un biaha mas su compromiso cu nan, pa yuda e barionan pa tene nan cas of nan cura limpi, pa nan por haci uzo y deshaci di tur desperdicio di grof pisa den un forma responsabel na un forma responsabel.

E factor di sushi ta depende di e comportacion di e individuo. Hopi biaha a traha ariba informa e individuo, pero na final ta keda na e individuo of e persona, pa tuma e responsabilidad pa tene rond di nan cas y tene Aruba limpi.

Ainda tin hopi dumpnan ilegal y Serlimar ta monitor esaki. Ta traha na un forma coordina y ordena, pa tene accionnan di limpiesa. Pero tin ora ta mescos cu ta hiba awa lama. Ta haci un luga limpi, pero despues di un par di siman, ta wak cu e sitionan ta bira un semi dump ilegal. Tur esaki conhuntamente cu plan di Accion di Bario.

Serlimar tin su mannan yen y mester sigui traha pa genera entrada. Serlimar no ta depende solamente ariba presupuesto di gobierno, ariba propio forsa ta sigui traha ariba ideanan innovativo, pa trece servicio di calidad. Esaki segun Sr. Lionel Croes, vocero di Serlimar.