Serlimar lo bay mas den barionan pa yuda baha e cantidad di desperdicio

Serlimar a haci algun anuncio pa yuda haci e desperdicionan na Aruba menos, y esaki tabata un proyecto cu pa hopi aña nan a haci y e la duna su bon resultado. Tin hende a abusa di dje pero awo lo haci’e mas structura. Sra. Robin-Ann Didder Management Team di Serlimar ta splica.

Tambe lo bay enfoca bek cu autonan para canto di caminda, ya cu tin hopi auto den mal estado cu a wordo tira afo . Serlimar hunto cu DOW, Serlimar y City Inspector tambe lo bin cu un plan di maneho pa pone control riba esaki. Tambe comunidad mester compronde cu mester tene e barionan limpi y den cura tambe, unda cu riba esaki Serlimar lo ta bezig pa anuncia ki dia nan lo keda pasa na cada bario cu bari poni pa yuda na tur pa trece nan desperdicio pero tambe corda cu tin Parkietenbos y lo mester haci uzo di dje pa e desperdicionan di e tipo aki.

Tambe tin cas cu barinan den mal estado of cu a kibra y Serlimar ta keda zorg pa drecha tur e barinan aki cu ta den mal estado. Pero a ripara cu hopi hende no tin amor pa nan cas y nan cura, corda nan bario limpi. Esey mester bin bek. Nos ta biba ariba un isla masha chikito, pa tira nan desperdicio na Parkietenbos. Tin hopi dumpnan ilegal ariba nos isla.

Pa ultimo un grupo di City Inspector tambe a constata cu en berdad tin hopi desperdicio na Aruba siendo cu ta un isla hopi chikito y tin hende cu ta biba den un cas netjes pero e ora ta bay tira e sushi na e bisiña su cura. E proximo bishita lo ta na bario Village pero esaki no ta e unico cu mester haci limpi y Management Team di Serlimar ta pidi e colaboracion di e pueblo. Tambe ta pidi cooperacion pa duna Serlimar e informacion ora tin un cas bandona cu yen desperdicio pa por tuma accionan.

