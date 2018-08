Serlimar durante BarioFest lo duna informacion tocante ultimo desaroyonan

Sra. Twyma van der Biezen ta elabora riba e meta di Serlimar den e Bario Fest venidero.

Sra. Van der Biezen ta splica cu dia 26 di augustus nan ta bay ta presente na e Bario Fest di Centro di Bario Dakota. Nan ta bay ta presente di 10:30am pa 3:30pm. Nan ta bay t’ey p’e hendenan cu ta presente por haya oportunidad di comunica cu nan y haci pregunta. Nan ta bay tin un sondeo tambe andando caminda cu nan ta bay tin un encuesta cu tur hende por yena. Esaki lo ta anonimo. Nan tin brochures y flyers pa demostra y tambe nan materialnan di promocion pa hendenan por sa kico ta e servicio y productonan cu Serlimar ta ofrece y tur e desaroyonan cu ta andando. Tabatin hopi curiosidad di locual Serlimar ta haci, specialmente e material cu nan tabatin pa ofrece e dia di eleccion na Savaneta cu informacion. Tabatin hopi pregunta cu ta mustra cu tin hopi hende cu no sa kico tur Serlimar ta haci y kico ta e status di desaroyonan. Kiermen nan ta haya nan oportunidad pa haci nan preguntanan y haya nan contesta directo y no via media social. E interes tabat’ey y e ta spera cu e grandura di esun di Centro di Bario Dakota tambe nan por haya e mesun acogida aki. Actualmente tambe nan tin e destaho publico pa bari nobo y nan lo tuma nan adres p’asina wak kico nan por haci al momento y tambe informa nan cu pronto lo cuminsa cu e remplaso di barinann cu ta hopi kibra.

Sra. Van der Biezen ta resumi un biaha mas cu tur hende tin e oportunidad pa atende e Bario Fest na Centro di Bario Dakota y haci tur pregunta cu nan tin. Y tambe haci nan propio preocupacionnan of sugerencianan por medio di e encuesta cu lo wordo duna durante e Bario Fest, cual lo permanece anonimo.

