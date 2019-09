Serlimar cu trucknan nobo cla pa brinda Aruba calidad den servicio

Serlimar cu sumo placer a ricibi su trucknan nobo cu awor ta kla pa bai subi rutanan tur rond di Aruba. Brindando asina e continuidad pa sigui duna e mihor servicio na nan clientenan residencial y commercial. Esaki sigur ta contribui na e motivacion di e trahadornan caminda ta duna nan e material necesario pa por eherse nan trabou lo mas eficiente posibel diariamente tur rond di Aruba. Serlimar ta nos compania nacional cu pa añas ta encarga cu e recohemento di sushi y mantencion di limpieza rond di nos isla den su totalidad.Mirando e importancia di esaki ta importante pa e servicio na pueblo ta uno di calidad. Pa Serlimar ta hopi importante pa nos communidad por ta orguyoso y satisfecho cu e servicio cu nan ta brinda na e pueblo di Aruba.

Dia 2 di September e trucknan nobo aki lo sali oficialmente riba ruta pa 6:00 am. Pa e ocasion aki Serlimar lo tin presencia di su Excelencia Minister Otmar Oduber cu lo inaugura esaki hibando palabra di gratitud y exito na e empleadonan.En total Serlimar a hanja 18 trucks, di cual 5 ta pa rutanan commercial y 13 pa rutanan residencial. Tur e trucknan aki lo por wordo identifica dor di e colornan , mensahenan y Caranan di nos mesun empleadonan y tambe personahenan hopi reconosi den nos communidad. Pa locual ta trata Serlimar su flota di truck, roll off roll on y loadersnan bieu, lo drecha esakinan pa hisa nan balor p’asina bende nan por medio di un destaho publico den Mercado Internacional.

Serlimar sigur kier demonstra e compromiso cu e tin cu e pueblo di Aruba por medio di su mission cual ta: Maneho di desperdicio responsabel y sostenibel. Esaki ta wordo refleha por medio di nan campañanan cu nan a lansa “Haya mas y Paga Menos” y #TurTurCuSerlimar cu por cierto ta halando hopi attencion y reaccionnan positivo den nos communidad.

Recientemente Serlimar a conose diferente desarollonan positivo, entre otro Inauguracion di su UpCycle Center na Pos Chiquito, Incenarator small skale na Parkietenbos, Containernan nobo den diferente barrionan rond Aruba y ainda esaki ta den proceso, Roll off nobo y awo e trucknan nobo cu lo ta subiendo rutanan dia 2 di September 2019. Serlimar sigur kier gradisi e pueblo di Aruba cu a tene pasenshi y awor por goza di tur e inovacionan di nos compañia nacional. Serlimar sigur lo sigui hasi su maximo esfuerzo pa brinda e mihor servicio na nos communidad completo di Aruba, #TurTurCuSerlimar !!!!!

Comments

comments