Serlimar cu incentivo pa clientenan cu a paga anteriormente

Manra ya caba ta conoci, Serlimar a cuminsa cobramento di sushi entrante 1 di maart. Asina mes, ta bon pa recorda cu cu anteriormente tabata tin e cobramento, cu despues a wordo poni on hold. Pa e clientenan di Serlimar, cu si a haci e pagonan aki den e periodo di 2015- 2017, Serlimar tin vouchernan cual e clientenan por bin busca esakinan na oficinanan di Serlimar. Sra. Twyma Van der Biezen, vocero di Serlimar ta amplia mas ariba esaki.

Tur e clientenan cu a paga anteriormente, Serlimar lo tin un incentivo di un voucher di 200 florin pa nan. Tur esunnan cu mester ricibi esaki y ta haya e incentivo, por pasa busca e voucher aki. Cu e voucher, e cliente di serlimar e por uz’e pa un di e servicionan cu Serlimar ta ofrece, pero tambe Serlimar a haci uzo ultimo update, unda cu e cliente por haci uzo di e voucher pa paga e 10 lunanan di 2019. E ora tin un verschil di 2 luna cu ta 50 florin y esey nan lo tin di paga. Basicamente e voucher ta pa esunnan cu a paga den pasado. Y asina ta cumpli cu e rekisito unda nan ta ricibi e credit- voucher y haci uzo di dje pa paga 2019.

Clientenan por pasa na oficina di Serlimar, pa bin cu ID, pero si ta pidi pa duna tur informacion corecto, y suministra cualkier informacion di cambio na oficina di Serlimar. Si tin di haber pa registra of haci cambionan por duna un machtiging, pa asina por haci e cambionan debido. Si e persona no por yega na e oficina di Serlimar, nan ta analisando e situacion unda por brinda e servicio na e cliente su cas. Esaki ta conta pa pensionadonan na nan cas y e servicio ta di busca e prueba di cu nan ta cobra pension y tambe e parti di pago. Pero esaki lo wordo anuncia asina cu nan cuminsa cu e servicio aki. Pero entretanto, por duna un persona/familiar un machtinging.

Serlimar ta ampliando su servicionan door di habri nan oficina na Pos Chikito, cu ta mas central cu San Nicolas of Tanki Flip. Na Serlimar na Pos Chikito nan ta atende tur sorto di caso, specifico casonan special (Bijzondere Gevallen), cual tin di haber cu hendenan cu sea no ta hayando e entrada, pensionadonan cu no ta hayando entrada, pensionadonan cu mester comproba of tin otro situacionnan cu ta al caso, nan por pasa Pos Chikito. Y pa esunnan cu ta haci pago y cambionan den nan sistema, por pasa tur otro sucursal. Locual cu nan a wak ta cu e reaccion aworaki, ta un tiki den balansa. Tin hende cu ta pro y contra ainda, Serlimar ta bezig cu hopi informacion. Kico e ta encera. Nann ta hayando hopi mensahe ariba rednan social y esaki nan ta tene cuenta cun’e hopi, y pa contesta tur al caso cu informacion debido, sea mester un number di cliente, of un cuenta di banco pa haci online banking. Of haci un status di registro nobo, por haci esaki via red social. Actualmente Serlimar tin hopi reaccion, e ta bayendo basta intenso den e simannan aki, pero nan ta wak’e positivo.

Pronto Serlimar lo subi caya, kisas bay cerca e hendenan, y segun sra. Twyma van der Biezen, nan ta analisando e casonan, pa duna un servicio mas personal. Pa esaki lo tin un team special cu lo ta bay ta dedica na personanan cu no por yega oficina pa atende casonan special. Actualmente esunnan cu no a registra ainda pa barinan kibra, nan tin un ploeg cu ta controla tur adresnan ariba e ruta y asina analisa cua ta e barinan cu falta pa wordo cambia, y asina haci’e structuralmente.

