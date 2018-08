Serlimar cu encuesta pa tocante mehoracion di servicio

Sra. Robin Ann Didder di Serlimar ta elabora tocante e encuesta cu nan a haci na personal di Serlimar pa mira con por mehora nan servicio.

Sra. Didder ta splica cu e sondeo aki a cuminsa for di 13 di Augustus te cu 20 di Augustus. Tur e belader y chauffeurnan lo haya oportunidad pa contesta e preguntanan cu a wordo haci e momento ey. E ta parti di un encuesta cu ta consisti di ocho pregunta y nan tin ful un siman pa yena esaki pa despues trece saki bek na Serlimar. No ta solamente nan so, sino tambe nan tin e parti di Quality Control, esey ta e departamento cu ta core tras di e ruta pa wak si tin desperdicio cu a keda riba caya pa recoge esaki, nan tin e parti di Container Park cu lo ta presente e dia ey, y tambe nan tin e parti di Garage. Conhuntamente, e personal di Serlimar kier mehora e servicio y pa haci esey nan mester cuminsa na parti paden, haya informacion di e mesun coleganan, e ora pa dia 30 di Augustus nan ta bay presenta e final di e sondeo aki y wak kico nan como team di Serlimar por mehora e servicio. Sra. Didder ta mustra cu for di momento cu nan a cuminsa cu maneho nobo, tabatin cierto kehonan, pero esaki a cuminsa minimalisa. No ta solamente e parti di Management Team, sino diferente departamentonan ta bin hunto pa wak con nan por haci esaki. Riba Facebook nan a ripara cu nan tin mas control over di dje. E informacion cu drenta den Facebook tambe nan a haci uzo di dje. Nan tin e parti di Infra Aruba cu tambe ta canando su caminda. Sra. Didder tabatin e oportunidad pa haci e trabou di belader y chauffeur di truck na Serlimar y experiencia con e trabou ta. Tambe por a haya reaccion di bario cu ta bisa cu servicio por mehora. Pa mehora ta por ehempel ora un belader recoge desperdicio di un cas, nan mester wak e barinan of containernan y bisa cu nan kier proporcion’el e den diferente manera. Tin casnan cu tin nan container nechi poni den un hoki, tin casnan tin e riba caya, etc. Pa Serlimar y su clientenan e por ta cosnan chikito, pero ta cosnan pa mehora nan servicio.

Sra. Didder ta splica cu ainda nan ta wak cu tin hendenan cu ainda ta pone grofvuil of tuinafval den nan container, cual e belader no ta bay tuma. E doño di cas lo wordo notifica pa yama Serlimar pa nan splica e detayenan di kico precisamente ta bay den e containernan.

