Serlimar cu campaña di reciclahe pa mucha den temporada di campamento

E compania Serlimar a bin cu’n campaña chikito cu e intencion di reeduca comunidad y mas tanto pa conscientisa e muchanan den e proceso di maneho y reciclahe di desperdicio. Esaki ta tumando luga durante e weekend largo, cuminsando na Baby Beach. Sra. Robin Didder di e Management Team di Serlimar ta amplia.

E ta consisti den un actividad unda Serlimar ta ubica 4 container di 1100 lts banda di lama, unda lo por deposita e desperdicionan segun su clasificacion sea aluminium, plastic, carton y por ultimo pa tur otro sorto di desperdicio.

Serlimar lo ta encarga di recoge e barinan den un campaña e temporada aki na Baby Beach, San Nicolas cu tin como meta principal pa siña e muchanan di scol cu por haci uzo di reciclahe di e desperdicionan cu tin. Serlimar tin pensa di acerca un otro compania cu ta bezig cu reciclahe caba, pa wak con pa anda cu desperdicionan di medio ambiente.

Serlimar lo considera cu esaki ta un bon oportunidad pa tin 2 departamento cu por traha hunto den pro di medio ambiente y den futuro lo tin di premira pa keda extende e campaña aki. A dicidi di cuminsa na Baby Beach, ya cu na Linear Park ya caba tin un grupo cu si ta paga pa e servicio di Rent Me di 1100 lts y tambe esunnan di 240lts unda nan ta consciente cu en berdad compania Serlimar ta duna un bon servicio di colecta e desperdicio y lo keda mantene e area mas limpi.

Den caso di Baby Beach e comunidad lo ta custuma caba cu container di 20 of 30 yarda y lo tin un tradicion unda cu nan mes ta pone tur nan desperdicio den un saco grandi y esaki lo bay den container.

Tin un otro proyecto tambe den conhunto cu City inspector , caminda cu trahadonan di serlimar a parti saco plastic grandi, unda kier mustra cu 2 departamento lo por traha hunto den un mesun beneficio pa comunidad.

Educa comunidad for di cas lo ta e vision di Serlimar pa crea consciencia siendo cu ora hende lo bay campa na beach pa come y bebe, pero ta laga tur cos benta ariba beach. Lo mester zorg pa no laga tur cos tira na lama, y en berdad e intencion ta pa tur hende trece saconan y bay bek cu nan sushinan bek cas.

Finalmente Sra. Robin Didder di Management Team di Serlimar a bisa cu tambe lo por duna apoyo na otro companianan. Cada container lo tin e informacion poni den plastic riba nan, den caso si ta pa deposita aluminium o plastic entre otro y despues di esaki lo tin di pensa pa bay scolnan di nobo pa aplica e sistema aki di reciclahe pa siña e comunidad for di chikito y kisas lo bay cuminsa coloca tambe e barinan di 20 y 30 yarda.

Den pasado Serlimar tabata duna informacion di reciclahe anteriormente na scolnan basico. Tin pensa di bin bek cu esaki, y ta cuminsa na muchanan pa di chikito conscientisa nan con pa recicla desperdicio. nan ta bezig cu esaki caba.

Tambe Sra. Robin Didder a splica cu Serlimar lo tin pensa di bin bek cu e Milieustraat caminda cu barionan lo haya bakinan grandi pa deposita tur nan desperdicionan den dje.

