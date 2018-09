Serlimar cu Accion di Bario den Santa Cruz

Twyma van der Biezen, Sales & Marketing Manager di Serlimar, ta elabora tocante accion di Serlimar dia 14 di September den bario di Santa Cruz.

E accionnan aki ta cuminsa for di 8’or di mainta en conexion cu milieusraad. E aña aki nan a haci esaki den un escala grandi relaciona cu e evento global cu ta bay tin dia 15 di September cu ta e World Clean-up Day cu ta wordo organisa p’e fundacion Let’s Do It. Pa prome biaha Aruba ta riba e mapa global p’asina tambe nan por participa den un di e eventonan mas grandi na mundo cu tin di haber cu hacimento di limpiesa. Nan a scoge Santa Cruz a base di peticionnan cu nan ta haya di habitantenan mes y locual cu Serlimar ta haciendo aworaki ta traha mapa caminda tin concentracionnan di diferente area cu tin mas desperdicio y asina ey nan por wak con nan ta bay organisa e dia aki.

Nan ta bay tin ful nan ploeg di mantencion, Bo Bario, riba e dia aki presenta den bario di Santa Cruz, caminda nan lo bay yuda habitantenan saca tur nan desperdicionan di cas of materialnan bieu cu nan lo kier benta afo, pero tambe e ta un oportunidad pa trece tur locual nan kier benta afo dilanti di Centro Deportivo Santa Cruz unda nan ta bay tin containernan disponibel pa tur hende tira nan desperdicionan afo

Nan ta bay tin e ploegnan pa mantencion pa bario, cada un tin transporte. Pa habitantenan cu ta desea pa bishita nan cas pa recoge desperdicio, ta pidi nan pa manda un mensahe via social media pa nan por sa e adresnan specifico pa nan por bay yuda. E idea ta pa echt saca tur desperdicio y haci esaki nan un forma structura. Pa e habitantenan aki ta consehabel pa saca tur e desperdicionan aki pafo dilanti nan cas prome cu dia 14 di September. Nan por saca un potret di esaki tambe pa wak kico tur mester recoge. Pero tambe ta bay publica e areanan cu nan ta bay concentra mas riba dje.

E meta, segun sra. Van der Biezen, ta pa cubri e parti mas central di di Santa Cruz, pero pa personanan cu ta biba cerca di Hooiberg of Paradera por ehempel nan mes por bay hiba nan desperdicionan na Santa Cruz e dia aki.

