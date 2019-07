Serlimar cla pa invadi bo bario, San Nicolas ta e prome!

AWE campaña di Serlimar ta inicia! Lo bay cambia tur bari bieu pa esunnan nobo. E prome districto cu lo ricibi nan barinan nobo ta San Nicolas, pero pa ta specifico, ta Bernardstraat y Pastoor Hendrick Straat, y e siguiente lo ta Santa Crus.

Asina lo sigui anuncia tur siman cua bario Serlimar lo ta invadiendo pa por cuminsa cambia e barinan aki.

Alaves tin un campaña andando pa gana premio super atractivo.

1. Saca un potret creativo cu Bo container nobo

2. Upload e potret riba facebook di Serlimar

3. Scirbi como texto #TurTurCuSerlimar

4. Confirma Nomber completo cu Bo ta cliente di Serlimar

5. Gana 500 florin cash!

Importante pa nos menciona, cu esaki ta un bon momento pa tur esnan cu no a registra ainda pa bira cliente di Serlimar, lo por probecha di e oportunidad aki, mirando cu den e dianan cu e team di Serlimar lo ta invadiendo bo bario, lo bo por haci esaki on the spot y inmediatamente Bo ta ricibi bo container nobo di Serlimar. Tambe pa esnan cu ta desea, semper por pasa na un di e oficinanan sea ta na Tanki Leendert, Pos Chikito of Kockstraat (San Nicolas).

No lubida cu Serlimar, Bo ta paga menos y haya mas.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Serlimar a traves di telefon: 524-5080 y por bishita e pagina di Facebook di Serlimar.

Comments

comments