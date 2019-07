SERLIMAR a ricibi 18 truck nobo pa recoge desperdicio! garantisando continuidad di servicio

Algun siman pasa a bini hunto pa haci e entrega di 4 Roll-on Roll- off trucks pa Serlimar. Diaranson 10 di juli a bira e fecha cu Serlimar a ricibi e totalidad di e trucknan esta, 18 truck nobo pa recoge desperdicio. E momento ta uno importante pa motibo cu ta haya material/ trucknan nobo, pero mas importante ta keda e inicio di un era nobo. Inicio di e era di economia circular cu nos mester introduci na nos Pais, Serlimar como compania nacional ta duna e ehempel di esaki den e actonan y pasonan cu nan ta tuma pa futuro, Minister Otmar Oduber ta splica.

Gabinete Wever – Croes a pone un enfasis grandi durante ultimo 18 lunanan aki pa pone Serlimar bek riba pia dunando e un luga prominente den e maneho cu ta wordo carga pa yega na mihor recogemento y maneho di sushi. Manteniendo nos Pais limpi pa nos ciudadanonan y mercado turistico.

Minister Oduber a bisa tambe cu banda di e hecho di cu e trucknan tey pa por tin continuidad den e compania pa e servicio den comunidad, nan tey tambe pa duna trahadonan reconocimento necesario pa sigui haci e trabou. Un trabou fuerte, duro cu ta wordo haci pafo den difeente bario y localidad rond Aruba y den oficina di Serlimar

Ademas palabranan di pabien a bay na Serlimar, director, cada chauffeur y demas empleado pa nan contribucion na mehoracion di servicio di e compania. Semper tin espacio pa sigui mehora, pa comunidad por ta orguyoso di nos compania nacional di recogemento di sushi y maneho di desperdicio aki na Aruba.

E proceso a tuma luga den forma transparente, caminda cu companianan a inscribi y dilanti di miembronan di prensa y notario a percura pa esaki wordo desvela. El a tuma su tempo, conhuntamente cu financiamento di Hertz ta sigura cu Serlimar den e proximo 5 añanan tin un lease pa e autonan aki cu na final ta keda di Serlimar. Mientrastanto e trucknan bieu pero cu ta bon manteni ta wordo bendi den exterior na un bon balor. DOW a yuda Serlimar den e bestek cu a wordo prepara for di aña pasa caba, y tur otro cu a yuda den e proceso pa por a yega na e momento special aki, pa cual Minister Oduber a termina gradiciendo un y tur cu di un forma of otro a haci e momento posibel.

Comments

comments