Serie di explosionnan duro rond mundo ta desconcerta cientificonan

Un serie di explosionnan duro na diferente parti di mundo, tin e comunidad cientifico desconcerta. Te ainda nan no sa e origen di e fenomeno, cu ta wordo sinti cada biaha cu mayor frecuencia.

Segun Daily Mail a informa, e aña aki ya caba tabata tin 64 episodio similar den e teritorio Mericano, den algun zona di Reino Uni, Australia y New Zealand. Un di e ultimonan a tuma luga na Alabama, Merca, dia 14 di November ultimo. Hopi di e habitantenan a informa riba rednan social di e suceso, yama ‘Bama Boom’, cu incluso a sacudi nan casnan.

Bill Cooke, vocero di e Oficina di Medio Ambiente di Meteoroide di NASA a señala cu e ultimo episodio aki por a wordo causa door di un avion supersonico, un explosion riba tera of un explosion di meteoriet den e atmosfera. Pa cu esaki, e Servicio Geologico di Merca, despues di analisa e zonidonan, a confirma cu no ta trata di un teremoto.

Segun e revista Popular Mechanics, e fuente mas comun di e zonidonan sonico aki ta e vuelonan militar no anuncia cu avionnan supersonico. Sin embargo, na Merca, e Forsa Aereo no a comenta ariba esaki.

Dia 27 di October ultimo, otro explosion a keda registra den e peninsula di Eyre, zuid di Australia. Varios testigo a presencia e paso di un meteoriet briyante. Un vocero di e Red Desert Fireball, un red di camara na Australia cu ta rastrea meteoriet cu ta drenta e atmosfera, a enfatisa cu e fenomeno por a wordo causa pa un cambio di presion, ora cu el a drenta den e atmosfera di nos planeta.

