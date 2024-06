Dia 26 di juni 2024, Universidad di Aruba lo tene e di cuater y ultimo edicion di e serie di charla “Sclavitud: Pasado y Presente na Aruba” den Aula di Universidad.

E biaha aki lo coba den profundidad di e legado di sclavitud na Aruba, buscando pa sa con inhusticianan historico a forma nos leynan actual y structuranan di sociedad, y explorando con pa desmantela e restonan di sclavitud cu ta persistiendo te awe.

Durante e ultimo sesion aki, nos lo explora con desigualdadnan historico y sistemico den Reino Hulandes ta sigui afecta Aruba y su habitantenan te awe. Nos lo explora e posibilidadnan pa reparacion y sanacion colectivo, y nos lo papia tocante con Aruba lo por sigui dilanti na un manera cu ta reconoce erornan di pasado, y cu ta promove husticia y trato igual den e epoca actual.

Ademas di examina pasado, e sesion aki lo enfoca tambe riba pasonan pragmatico pa futuro. Participantenan lo tin e oportunidad unico di participa na e discussion clave tocante e implicacionnan di acepta of rechasa un disculpa oficial di parti di Hulanda pa su rol den sclavitud, y tambe lo por intercambia idea tocante e prioridadnan cu por pone di awor p’adilanti. E componente interactivo aki tin como meta pa desaroya participacion den comunidad y hiba na sanacion colectivo, promoviendo un sociedad den cual tin mas husticia y trato igual. Nos ta invitabo pa participa hunto cu nos den e discussion importante aki.

Tocante Universidad di Aruba: Universidad di Aruba ta ofrece un surtido amplio di programa academico y ta lucha pa promove conocemento y comprondemento den comunidad pa medio di investigacion, educacion y evento publico manera e charla aki.

Disclaimer: Durante e evento, nos ta hay’e importante pa crea un espacio amplio pa libertad di expresion, y habri pa diferente opinion. Nos ta pidi tur particpante y orador pa respeta tur participante, tanto prome, durante, como despues di e evento. E meta ta pa crea un ambiente safe y inclusivo caminda cu tur hende ta sinti nan mes scucha y respeta. Nos lo tene cada participante strictamente na nos codigo di conducta.

Orador:

Ms. Abida Abarkan, LL.M (University of Aruba) ,

Ms. Gisele Sint Jago LL.B, B.Ed. (University of Aruba)

Prof. Rose-Mary Allen (University of Curaçao)

Dr. Luc Alofs (University of Aruba)

Fecha June 26, 2024

Ora: 19:00 – 21.00

Venue: Aula di University of Aruba