Ser un chauffeur di ambulance ta trece hopi responsabilidad cun’e

Sr. AB Schaaphok, e instructor na Academie Ambulancezorg na Hulanda, ta na Aruba pa cu e curso di ambulance, ta splica kico tur e curso ta encera.

Actualmente Sr. Schaaphok ta na Aruba pa e 7 chauffeurnan di ambulance cu ta siguiendo un opleiding, pa dunanan les den coremento di ambulance pa nan por ehecuta nan trabao mas eficiente. E ta den su di dos siman aworaki, di cuatro siman en total. Pa siman e ta duna les na dos chauffeur y esaki a bay hopi bon. Awo el a cuminsa cu e di dos grupo. Sr. Schaaphok a splica cu el a bay test e dominio di e ambulance di parti di e chauffeurnan, cual tambe a bay hopi bon.

Segun Sr. Schaaphok, core un auto no ta mescos cu’n ambulance, y bo no mester pensa mas cu solamente sigui e reglanan di trafico. Pero como chauffeur di ambulance, ademas di e reglanan di trafico, e chauffeur mester core responsabel y sigur, core ora di un melding y kico por spera na e sitio, cual ta wordo discuti entre e personal den e ambulance. Kisas tambe den casonan urgente, mester yega lihe na e sitio cual ta haci cu e chauffeur mester core poco mas duro. Pero tambe tin situacionnan caminda cu e pashent mester ta comfortabel pero tambe tin pura pa e pashent den e ambulance yega hospital. Esey ta haci cu e chauffeur di e ambulance, ademas di e melding cu e lo mester procesa den su mes, cual ta haci cu e trabao di e chauffeur di ambulance mas pisa, cu solamente e trafico.

Esaki ta haci cu no ta tur hende por bira un chauffeur di ambulance, tur hende por haal nan rijbewijs, pero no ta tur hende tin e capacidad di bira un chauffeur. Esaki tin su condicionnan pa bira un chauffeur di ambulance. E chauffeur mester por maneha su mes den cualkier situacion. Algo hopi importante pa un chauffeur di ambulance, ta cu e mester por traha bou di stress y esaki ta algo cu no tur hende por domina, segun Sr. Schaaphok, instructeur na Ambulance Academie na Hulanda, kende ta na Aruba actualmente pa duna les na chauffeurnan di ambulance.