SER cu entrega di rapport tocante turismo na minister di turismo

Recientemente minister di turismo Dangui Oduber a ricibi for di secretaris di Sociaal Economische Raad (SER) sr. Felix Bijlhout un rapport importante riba con pa atrae turistanan di calidad pa Aruba. SER ta un colegio halto di estado cu ta fungi como consehero importante pa gobierno di Aruba.

Algun luna atras Ministerio di Turismo a reuni cu SER pa asina haci uzo di nan experticio e biaha aki riba e area di turismo. Mirando cu minister di turismo su maneho y vision ta dirigi riba turistanan di calidad, a dicidi di acerca SER pa haci un investigacion di con pa atrae turistanan di calidad pa nos pais. Sr. Bijlhout a splica cu esaki ta e prome biaha cu SER ta wordo acerca pa compila recomendacion nan riba e area specifico di turismo. Minister Dangui Oduber ta considera cu turismo ta di suma importancia mirando cu turismo ta nos unico pilar economico. Ademas, Aruba ta un di e paisnan mas dependiente di turismo na mundo, mas di 80% di nos GDP ta bin for di turismo. Esaki ta haci cu ta hopi importante pa haci investigacion nan riba e area aki.

Den su rapport SER ta trece recomendacion nan pa atrae turistanan di calidad pa nos pais.

Entre otro SER ta recomenda pa hisa e calidad di nos hotelnan existente door di por ehempel ofrece cierto incentivonan cu lo stimula renovacion of remodelacion di nos hotelnan. Tambe SER ta indica riba training pa personanan cu ta traha den sector turistico pa asina eleva e calidad di e servicio cu nos ta brinda nos turistanan. Esaki ta algo cu ya caba ta bezig cune via di e “Aruba Certification Program”. E programa di certificacion aki ta pa garantisa un nivel di servicio halto y conocemento esencial di nos isla. E programa su contenido ta basa riba historia di Aruba, turismo, naturalesa, cultura y percura pa servicio excelente, pues un programa sumamente importante pa e nivel di servicio di nos pais y cu sigur ta forma parti caba di e vision di minister Dangui Oduber. Tambe SER ta recomenda un investigacion mas extenso riba mercado nan for di Latino America y Europa pa asina por tin un miho conocemento di locual e mercado nan aki ta exigi. Un otro recomendacion ta pa atrae mercado nan nobo cu lo zorg pa mas diversificacion. Ta hopi importante pa diversifica nos turismo.

Un di e areanan mas importante ta trata e seguridad di tanto turista como local nan. SER ta indica cu seguridad ta un di e factor nan mas importante den e decision di e turista ora di escohe pa bishita un pais. Esaki tambe ta algo cu ya caba ta den e maneho di minister di turismo.

Minister Dangui Oduber a keda masha contento y satisfecho cu bishita di sr. Bijlhout y sigur lo keda haci uso di SER pa diferente rapportnan. Hunto nos por trece cambionan necesario pa asina mehora turismo di nos pais.

