Gran Oportunidad di yuda studiantenan den retonan financiero, via Pay.aw of compra di ticket na Gallo Rojo y por paga pa bo ticket via Aruba Bank 7512410190.

“September to Remember” ta e tema y e ta bira un evento hopi único cu lo tuma lugar na e scol Colegio Nigel Matthew na Weg Kust Batterij 7A, pariba di edificio di IBISA na San Nicolas. E fiesta pa recauda fondo pa e Sociaal Fonds Colegio Nigel Matthew ta den preparacion pa diasabra awor por tin un presentación único. Entrada ta 35 florin.

Diasabra dia 27 di september cuminsando for di 8’or di anochi te cu 12 or. E bandanan cu lo presenta ta: DJ Mike, Rincon Boys, Reflexion Band y Robert y su Solo Banda Show. Lo bay tin standnan di cuminda típico di San Nicolas manera Chichi’s Food Truck cu tur su cumindanan delicioso, Hotdogs di Lambrinos, Cushina di Grote Berg (Johnny Cakes & Saco) y un Bar bon surti di Balashi.

Stichting Sociaal Fonds Colegio Nigel Matthew ta un fundacion cu a lanta oficialmente dia 13 di juli 2023, pa por yuda studiantenan cu tin dificultad y retonan financiero pa por cubri gastonan cu e famia of studiante no por cubri manera GRM, Binas, Schoolgeld, Boekengeld, uniform y otro gastonan directamente pa alivia e preshon ey riba nan pa asina nan por caba scol y logra nan diploma.

Esaki ta bira e prome fundraising “September to Remember” dia 27 di September 2025. E evento aki ta un gran oportunidad pa recauda fondo pa sigui yuda e studiantenan cu tin mester di dje. E proceso di ayudo ta bay man den man cu Colegio Nigel Matthew cu coordinación di e trahado social cu ta haci tur investigación necesario.

Pa ticket por paga via banco y manda un whatsapp na 5922425 pa entrega di e ticket:

Stichting Sociaal Fonds Colegio Nigel Matthew

Aruba Bank 7512410190

Ticketnan nan ta obtenibel tambe na Gallo Rojo na San Nicolas y por a via PAY.AW y ricibi bo ticket electrónico.