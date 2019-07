SEPPA kier tin mas claridad ariba desaroyonan rond di SPO/EPB prome cu aña escolar nobo

Ultimo dianan e rumornan tocante EPB/SPO a bolbe lanta cabes cu ta bayendo den direccion di cu na comienso a bin cun’e toch, pa cual nos di Masnoticia a combersa cu Sra. Magaly Brito, di sindicato SEPPA ariba esaki.

Como 20 mucha ta indeciso ainda di si nan tin cu bay EPB of SPO. E tema aki tabata un tema cu ta existi malcontento y a wordo menciona algun biaha, pero no tin mucho claridad kico ta bay ta e decision. Pero si SEPPA ta keda pendiendte di e ponencia di Prome Minister Evelyn Wever- Croes, dia cu el a informa e trahadonan di SPO cu tur cos ta keda mesun cos, lo no tin cambio. Trahadonan no lo tin e fusion mas. Si tin mas desaroyonan rond di SPO, cual SEPPA ta atendiendo cu e su miembronan. Pero si lo kier tin mas claridad ariba kico ta bay pasa prome cu e aña escolar nobo cuminsa. Te asina leu, Sra. Magaly Brito, lider di sindicato SEPPA.

Comments

comments