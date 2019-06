SEPPA hunto cu trahadonan di MDC cu manifiesto na Prome Minister

Trahadonan di Multi Disciplinaire Centrum hunto cu sindicato SEPPA a haci entrega di un manifiesto na Minister President. Mirando cu Minister Lampe no ta dunando oido na suplicanan di e centro multi disciplinario.

Sra. Magaly Brito, lider di sindicato SEPPA a cumisna na bisa cu pa mas di un aña pa un aña y mei ta luchando caba contra di e cambionan cu e minister kier trece den MDC.

E cambionan no ta e problema, segun Brito, pero e problema ta con kier trece e cambio y den ki forma ta perhudica of ta mishi cu e carera di e trahadonan. Naturalmente, e servicio cu ta hopi importante pa e comunidad. E cuido akinan ta hopi importante den enseñansa y p’esey ta mira den tur aspecto di enseñansa tin diferente caminda cu e minister ta mishi.

Den caso di MDC, a haci diferente intentonan, a haci presentacion. Na comienso a haya e impresion cu e minister no kier a ni compronde di con MDC ta funciona. A duna e minister un presentacion, y ta parce cu e minister tabata hopi apatico pa cu e presentacion.

E presentacion tabata e realidad, asina e centro ta funciona. Cu eliminacion cu tin, cu e cantidad di profesionalnan cu tin na pia di trabou, pero esey no ta nifica cu mester reenforsa e servicio aki. Pero enbes di reenforsa, e ta tumando diferente medidanan. Awo e ta trece cambionan den OVC, e ta haci’e mas chikito. Obviamente cada biaha e dienst aki tambe ta keda bira limita y na final, kisas esey ta e intencion. Cu MDC ta cay den otro y ya e ora no ta bay tin mester di dje mas.

Despues di esaki, e minister a trece otro grupo di Bonaire, pa haci un analisis, unda cu e resulta cu e sistema di Aruba ta miho tambe. E minister tabata purba di hinca OVC bou di un zorgteam di diferente scolnan cu ta fundacion y e ora ey, en comparacion cu Bonaire, cu nan mes a kita di esaki pa motibo di e problemanan cu e ta trece.

Cada biaha cu tabata tin un ponencia, toch tabata sa di bari esaki for di mesa. Di e mesun forma el a atende cu diferente departamentonan di gobierno, regardando enseñansa. No tin nada concreto, no ta compronde unda e ta bay.

Tambe a pidi e mandatario, pa cu e cambionan cu e kier bin cun’e, pa bin cun’e den un vision. E mandatario a hasta purba core cu e directora, cu hasta den corte e caso a bay para pa demostra cue ta nombra den e funcion aki.

Un biaha mas MDC ta sin pia ni cabes, e idea lo ta pa e tin un claridad awo. Sino, mescos na otro scolnan, pro mira cu ta cera e aña escolar cu problema y ta habri’e cu e problema.

A bypass Minister Rudy Lampe, di Enseñansa, y bay directamente na Prome Minister, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes. E mester por evalua kico ta pasando den su seno, pa evalua kico ta pasando na nivel di gobernacion. E grupo di MDC a entrega un manifiesto na Minister Presidente, di tur e intentonan for di 2018 te cu aworaki, pa dialoga cu e minister di Enseñansa

