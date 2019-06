SEPPA a reuni cu partidonan envolvi pa yega na solucion pa malcontento di trahadonan di Parke Nacional Arikok

Despues di e reunion di siman pasa, caminda cu trahadonan di Parke Arikok a tene un welga expresando nan malcontento pa cu e directiva, sindicato SEPPA tabata tin un reunion cu mediador di gobierno, cu a trece e partidonan hunto. Esaki despues di a tuma nota di e manifestacion di mal contento di trahadonan di parke. Sra. Magaly Brito, lider di sindicato SEPPA ta amplia.

Sra. Brito a cuminsa na bisa cu SEPPA a haya e oportunidad di expresa kico ta e sentimento di trahadonan, cu ta bay bek na e directiva anterior a pasa aden cu e diferente directornan, e falta di atencion pa cu e trahadonan, y esey tambe tabata un pakico e trahadonan a entrega e manifiesto di malcontento.

Partidonan a bolbe bek na mesa, pa sigui discuti esaki, pa wak si por resolve esaki. E cantidad di trahadonan cu a entrega obhecion contra e resultado di salario, toch ta haya cu di parti di parke nan a mustra buena fe, den sentido di cu nan ta willing pa bay bek na mesa pa wak si por yega na un acuerdo. E intencion di e sindicato y trahadonan ta pa no solamente tin mehoracion, ya cu tin e percepcion cu e trahado lo unico cu e kier ta aumento di salario so.

Pero den prke ta wak e diferente salario cu no ta trece hustica, unda cu hefe ta gana menos salario di e trahado bou di dje. Tambe errornan cu a wordo cometi ora di calcula salario, cu tin di haber cu e fecha di drenta servicio ta otro cu di e otro, cu ta trece resultado diferente.

SEPPA kier pa na parke tin un sistema di salario unda cu tur hende trahando na parke ta gana e salario cu e merece, unda cu e sistema di salario ta cuadra cu tur hende, cu ta di acuerdo cu e funcion di e persona, e ta uno husto y balansa.

Trahadonan di Parke ta bisa cu e trahadonan ta bisa cu nan ta spera mas di e minister mientras cu e director ta bisa cu nan no ta cay bou di gobierno mas, pa cual Sr. Brito a splica cu un grupo grandi e trahadonan tabata traha bou di LVV, ora a lanta parke como fundacion nan a bay cay bou di parke cu cierto condicionnan, cu e sistema di salario di fundacionnan lo bira gelijkgestelde. A bin un tempo cu e condicion cu e salario di e persona lo wordo evalua door di e departamento di gobierno cu ta atende asuntonan di personal. Esey tabata e condicion di gobierno pa hopi aña. Pero a cambia e sistema di duna subsidio, tanto e ta duna. Pero un grupo grandi di e trahadonan over tambe a bay over cu cierto condicionnan. E condicionnan cu ta conta pa gobierno ta conta pa nan,cierto di nan.

Y esey ta trece hopi confusion. Ora e salario di un trahado no wordo calcula bon, e bezwaar tabata bay DRH cu tabata reevalua esaki. Pero aworaki cu director y directiva nobo, ya gobierno no ta haci esaki mas. Esey ta nifica cu nan tin cu haci’e. Pero esey no ta nfiica cu nan ta bay haci’e na e manera cu nan ta dicidi y esey ta

De facto no ta corecto pa un dunado di trabou tin dos tipo di trahado cu dos condicion di trabou, pa cual e directiva anterior a dicidi cu tur condicion di trabou cu ta conta pa e grupo prome tambe, ta conta pa sakinan tambe. Dus e discrepancia no t’ey mas, pero como parke nan mes mester sigui evalua e funcionnan, a base di e sistema cu te ainda ta vigente. Ora cu tin un contrato di trabou nobo, e ora tin un otro sistema.

Locual cu a keda palabra, no cu e director nobo, ya cu e tin poco tempo den servicio. Pero despues cu SEPPA a gana referendum, a pone tres prioridad di asuntonan cu ta bay wordo atende, cu ta e lista di bezwaar, un huishoudelijk reglement y un CAO.

E agenda ta planea caba cu lo sigui cu e bezwaar, sigui pa e HR y ultimo e CAO, ya cu esaki por tuma largo.

