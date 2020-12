Separacion ta trece consecuencia pa muchanan y hobennan

Un separacion di un pareha por trece consecuencia na muchanan y hobennan. A papia cu psicologo Robert Leal pa splica nos tocante efecto cu esaki por tin den cas. E porcentahe di ‘separacion ta grandi y grave’.

E ta bisa cu mas di 50% ta wordo determina pa legalidad paso e pareha ta casa. Pero tin estadistica cu esnan cu no ta casa tambe tin un separacion grandi, tin un 70%. E problema cu e situacion aki, e ta afecta muchanan of hoben den e parti social ta cu nan por bay den malo caminda e ta cuminsa na cas ora cu famia, e mayornan no ta duna nan e atencion.

Sr. Leal ta splica cu ora mayornan ta divorcia, ta depende e caracter di e mucha. Cuanto cada un di nan ta pega na cual mayor ‘e por ta e tata of e mama’. Sinembargo sr. Leal ta bisa ta depende e caracter di e persona sea si ta mas efectivo manera cariñoso. Tin personanan cu nan caracter ta mas friu.

E ta splica cu si un persona tin un structura mas friu por maneha un separacion di un miho manera. Pero den caso cu e persona tin un structura mas afectivo e situacion ‘ta dal bo mas fuerte’. E ta agrega cu esaki ta realidad pa muchanan, hoben y adulto.

E structura di personalidad ta den desaroyo di cada persona. E ta bisa cu mester tene na cuenta cu tin biaha hende ta bisa un divorcio ta afecta tur mucha mescos anto ‘esey no ta bera’. E por ta berdad pero no riba e mesun nivel.

Sr. Leal ta bisa cu ora e mama cu tata separa tin un separacion unda cu e mucha ta tum’e dependiendo di edad pero mayoria di biaha e ta den su infancia prome cu 7 aña, e muchanan aki ta tum’e manera un abandono. “Nan no tin e comprension di locual di locual kiermen un separacion di mayornan.”

Den caso cu e tata of e mama ta constante cu e mucha, of nan ta topa cu nan mayornan cada rato, e ora e ta bira menos complica. E realidad cu mama y tata a divorcia pero nan ta keda e mayornan di e muchanan y esey no ta cambia.

Sr. Leal ta bisa cu e hecho cu un di mayornan no ta presente na e cas ta un golpi duro mirando cu awo nan ta mira nan pa solamente un par dia. E no tin acceso na nan mayornan na velocidad halto y mas si e mucha tabata pega na e mayor cu a move.

E miho cu por tin sr. Leal ta bisa pa cualkier mayor cu a bay for di cas keda topa nan yiunan mas biaha pa siman of ora nan hiba scol. Sinembargo sr. Leal ta bisa cu e calidad di e conexion cu un di mayor ta duna e tiki momento ey por ta mas halto di locual e mayor cu a keda na cas ta duna. Esaki por pasa hopi sr. Leal ta remarca.

Sr. Leal ta bisa cu no ta suficiente cu un persona ta presente pero no ta haci presencia. E ta continua splica cu pa e motibo ey ta topa constantemente cu hopi mucha cu nan mama no ta traha, nan ta na cas cu nan yiu pero no ta garantisa cu e yiu lo tin un miho nivel di conducta cu diferencia na un mama cu si ta traha pero ora ta bin cas ta dun’e.

“E condicion mi ta wak di conducta den mucha di berdad mi ta wak den mayornan divorcia, pero tambe mayornan cu ta eynan constantemente cu nan yiu ta mescos. No ta paso bo ta presente pero e presencia no ta real, nada no ta pasa. Paso tin hende cu ora nan tey nan tey di berdad. Pero no ta sificiente cu bo tey”, sr. Leal a bisa.

