Casi tres aña despues di e asesinato di e periodista Peter R. de Vroes, seis homber a wordo sentencia pa nan implicacion den loke e hues a describi como “un ehecucion meticulosamente prepara”. E penanan ta menor na loke Ministerio Pubico a pidi.



“Nos no ta hopi emociona pasobra semper nos ta confia cu lo a duna pena halto,” Royce de Vries, yiu homber di Peter R. de Vries, a comenta despues di e veredicto. Sinembargo el a señala cu ta reconfortante tin e confirmacion ey.

E huicio contra dos di e acusadonan a sufri multiple retraso. Prome, a añadi declaracion di testigo nobo n’e dossier. Despues, un di e huesnan a bay biba afo, loke a obliga nan pa cuminsa bek cu e proceso.

Finalmente nan a reuni dos audiencia y awe nuebe acusado a aparece den corte di siguridad halto di Amsterdam. Seis di nan a ricibi pena te cu 28 aña di prizon, mientras cu a absolve tres pa falta di prueba.

Reaccion di defensa

E abogadonan di e tres acusadonan principal, no a responde n’e veredicto. Abogado di Vito Shukrulavan, representante di Erickson O. a mustra satisfecho cu e pena pa su cliente tabata significantemente menor na loke Ministerio Publico a pidi. Erickson O., kende a filma e tiramento di De Vries, a ricibi un condena di 10 aña. Ministerio Publico a pidi 21 aña.

“OM ta purba di manda un señal robes: para of boso lo ricibi cadena perpetua of un pena hopi halto,” Shukrula a comenta. Sinembargo, segun e abogado, esaki no ta funciona. “Algun persona riba caya ta dispuesto pa mata pa un suma chikito. E severidad di e pena no ta disuadi. Esey t’e problema real.”

Ministerio Publico ta considera apelacion

Ministerio Publico ta considerando apela e sentencia. Nan a kere cu tabatin un organisacion criminal y un motibo terorista den e asesinato, algo cu corte no a acepta.

“Nos ta kere cu pa destabilisa e estado di derecho mester un pena hopi largo,” un vocero di OM a bisa. “Anteriormente nos a pidi cadena perpetua y por ta cu nos lo hacie di nobo den un posibel apelacion.”

E famianan di De Vries ta satisfecho cu e sentencia. “Si e penanan tabata mas halto, nos lo a habri un boter di champagne y tampoco mi ta rabia pasobra sea cu ta 28 aña na luga di 30 of cadena perpetua,” e yiu di De Vries a bisa.

E ta ere cu e asesinato di su tata ta relaciona cu su papel como confidente di e e testigo principal. “Esey por ta ta un discusion p’e huristanan,” el a agrega. Ministerio Publico ta coincidi, pero corte no a haya prueba suficiente pa sostene e teoria ey.

Relacion cu e caso di Joran van der Sloot y Natalee Holloway

Peter R. de Vries a hunga un papel crucial den e caso di Joran van der Sloot, e principal sospechoso den e desaparicion di Natalee Holloway na Aruba na 2005. De Vries a efectua un investigacion periodistico extenso, cu a inclui haya un confesion graba den secreto caminda cu Van der Sloot tabata envolve su participacion den e desaparicion di Holloway. E investigacion aki no solamente a trece atencion internacional riba e caso, sino cu tambe a destaca e compromiso di De Vries cu e buskeda di husticia y e berdad, influenciando significativamente den e percepcion publico y e investigacionnan oficial riba e caso.